Film Vanessa Hudgens: ‚Bad Boys 4‘ wird „großartig“

Vanessa Hudgens - Getty - Oscars - Los Angeles - March 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.03.2024, 16:00 Uhr

Die Schauspielerin schwärmte davon, dass der Film „großartig" sein wird.

Vanessa Hudgens schwärmte davon, dass ‚Bad Boys 4‘ „großartig“ sein wird.

Die 35-jährige Schauspielerin wird in dem neuen Film die Waffenexpertin Kelly spielen und freute sich über die Chance, an der Seite von Will Smith und Martin Lawrence im neuesten Film der langjährigen Reihe mit von der Partie zu sein.

Vanessa verriet in einem Interview gegenüber ‚Entertainment Tonight‘: „Ich meine, das ist einfach so eine klassische, geliebte Geschichte und es ist echt toll, diese Reise mit ihnen machen zu können und dabei so viel Zeit vergehen zu lassen. Wir haben uns echt darauf verlassen, dass sie etwas älter sind und sich die Dinge ändern und sie nicht unbedingt mit der Geschwindigkeit arbeiten, die sie einst gekannt haben.“ Vanessa hatte im Jahr 2020 die Hauptrolle in ‚Bad Boys for Life‘ gespielt und ist überzeugt davon, dass Fans den kommenden Film lieben werden. „Es macht Spaß, hier zu sein, und ich denke, dass es eine Menge Witze gibt und es ist voller Action. Es wird ein großartiger Film“, sagte die Prominente. Unterdessen verriet die Darstellerin zuvor, dass sie die Zusammenarbeit mit Will und Martin geliebt habe. Der Star beschrieb das Duo dabei als „großartig“. In einem Gespräch mit ‚Entertainment Tonight‘ im Jahr 2019 erklärte Hudgens: „Ich spiele Kelly. Sie ist ein neuer Teil des Ammo-Teams, der neuen Truppe, die mit Will und Martin zusammenarbeitet, und sie sind einfach großartig.“