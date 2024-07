Stars Vanessa Hudgens bestätigt Baby-News

Vanessa Hudgens - Getty - Oscars - Los Angeles - March 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.07.2024, 12:00 Uhr

Die Schauspielerin ist Mama geworden - das verrät sie nun selbst auf Instagram.

Vanessa Hudgens bestätigt, dass ihr Baby schon auf der Welt ist.

Die US-Schauspielerin und ihr Ehemann Cole Tucker sind Eltern geworden. Diese süßen Neuigkeiten gab die 35-Jährige nun in ihrer Instagram-Story bekannt. Allerdings zeigte sie sich enttäuscht, dass sie nicht die erste Person war, die die frohe Botschaft verkündete. Am Mittwoch (3. Juli) tauchten Fotos im Internet auf, die die Stars beim Verlassen eines Krankenhauses in Santa Monica mit ihrem Neugeborenen zeigten. Die Paparazzi-Bilder stießen die frischgebackene Mama sauer auf.

„Wir sind enttäuscht, dass die Privatsphäre unserer Familie während dieser ganz besonderen Zeit durch die Gier einer Kamera mit langem Objektiv, die die Medien füttert, nicht respektiert und ausgenutzt wurde“, kritisierte die ‚High School Musical‘-Darstellerin. Außerdem erklärte sie: „Trotz alledem sind Mama, Papa und das Baby glücklich und gesund.“

Das genaue Geburtsdatum, das Geschlecht und der Name des Kindes sind noch nicht bekannt. Cole wurde am Mittwoch 28 Jahre alt und Vanessa nahm sich am Donnerstag (4. Juli) die Zeit, um ihrem Schatz zu gratulieren. Neben gemeinsamen Pärchenfotos schrieb sie: „Alles Gute zum Geburtstag für mein Stückchen Himmel. Du machst die Welt zu einem schöneren Ort, indem du einfach du selbst bist.“