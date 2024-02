Stars Kate Moss: Geburtstagsparty in Paris Kate Moss hat ihren 50. Geburtstag mit einer wilden Party in Paris gefeiert. Das Supermodel zelebrierte den Meilenstein am Dienstag (16. Januar) und reiste aus dem Anlass in die französische Hauptstadt zu einer glamourösen Party im The Ritz-Hotel, an der ihr Freund Nikolai von Bismarck, ihre Tochter Lila Moss, sowie berühmte Gäste wie Tennisstar Venus […]