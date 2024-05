Die Kandidaten 2024 „Das Sommerhaus der Stars“: Diese acht Promipaare sind dabei

Diese Paare ziehen 2024 in "Das Sommerhaus der Stars". (lau/spot)

SpotOn News | 15.05.2024, 20:30 Uhr

"Das Sommerhaus der Stars" geht in die nächste Runde. Die folgenden acht Promipaare ziehen 2024 ins "Häuschen Elend" ein.

Auch in diesem Jahr nehmen acht Promipaare an "Das Sommerhaus der Stars" teil. In Staffel neun geht es wie gewohnt um ein Preisgeld von 50.000 Euro, und Beziehungen werden auf die Probe gestellt. Nun hat RTL per Pressemitteilung die 16 prominenten Kandidatinnen und Kandidaten bekannt gegeben, die 2024 ins "Häuschen Elend" einziehen.

Video News

Diese Stars nehmen am "Sommerhaus der Stars" teil

Mit dabei sind der Schauspieler Raúl Richter (37) und seine Partnerin Vanessa Schmitt (28) sowie TV-Sternchen Alessia Herren (22) und Partner Can (27). Ebenfalls teilnehmen werden Reality-Star Sam Dylan (33) und Rafi Rachek (34) sowie Designerin Sarah Kern (55) und Tobias Pankow (38). Kern war erst zu Beginn des Jahres im RTL-Dschungelcamp zu sehen, und scheint jetzt Geschmack am deutschen Reality-TV gefunden zu haben.

Daneben ziehen Model und Influencerin Tessa Bergmeier (34) und ihr Freund Jakob (39) ebenso ins "Sommerhaus der Stars" ein wie Model Theresia Fischer (31) und ihr Partner Stefan Kleiser (57). Das Feld der Teilnehmenden komplettieren Reality-Star Gloria Glumac (31) und ihr Michael (32) sowie Influencer Umut Tekin (26) und Partnerin Emma Fernlund (23).

Neue Staffel kommt im Spätsommer

Ein präzises Startdatum hat RTL für die neunte Staffel von "Das Sommerhaus der Stars" noch nicht genannt. Die neuen Folgen sollen jedoch wie gewohnt im Spätsommer bei RTL (und RTL+) ausgestrahlt werden, hat der Kölner Sender bekannt gegeben.