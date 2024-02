Die Stühle bleiben besetzt Verträge verlängert: Motsi Mabuse und Co. bleiben „Let’s Dance“ treu

Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi (v.l.) sind die Jury bei "Let's Dance". (eee/spot)

SpotOn News | 21.02.2024, 13:43 Uhr

"Let's Dance"-Fans können aufatmen: RTL hat die Verträge der drei Juroren Motsi Mabuse, Joachim Llambi und Jorge González um mehrere Jahre verlängert.

RTL hält an Motsi Mabuse (42), Jorge González (56) und Joachim Llambi (59) fest: Die Verträge der drei "Let's Dance"-Juroren sind bereits im vergangenen Jahr verlängert worden – und das gleich um mehrere Jahre, wie González im Interview mit dem Sender preisgibt. Llambi ergänzt: "Die Jury wird bei uns nicht gewechselt wie eine Unterhose. Der Zuschauer freut sich nicht nur auf die neuen Prominenten und die neuen Profi-Tänzer – sondern auch auf die Konstanten."

So unterschiedlich ist die Jury

González ist sich sicher, dass die "Let's Dance"-Jury so gut bei den Zuschauenden ankomme, weil sie alle drei so unterschiedlich seien. "Wir kommen ja auch aus unterschiedlichen Ecken. Motsi und Herr Llambi haben selbst getanzt – ich selbst war nie Tanz-Profi. Motsi hat noch die Tänzerin in sich, Herr Llambi den Wertungsrichter. Das sind unterschiedliche Voraussetzungen. Wir versuchen auch nicht zu sein, wie die anderen sind", sagt der Entertainer.

Joachim Llambi ist das "Let's Dance"-Urgestein

Joachim Llambi hat seit 2006 einen festen Platz hinter dem Jury-Pult und ist damit das Urgestein der beliebten Tanzshow. Jorge González bewertet die Promitänze seit 2013. Motsi Mabuse fing bei "Let's Dance" 2007 selbst noch als Profitänzerin an, seit 2011 sitzt sie in der Jury.

Die neue und nunmehr 17. Staffel der RTL-Tanzshow startet am 23. Februar mit der "großen Kennenlernshow" um 20:15 Uhr bei RTL (oder auf RTL+).