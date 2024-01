Stars Victoria Beckham: Geburtstagsglückwünsche an Schwiegertochter Nicola Peltz Beckham

Victoria Beckham is seen on March 03, 2023 in Paris - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.01.2024, 18:00 Uhr

Victoria Beckham hat eine angebliche Fehde zwischen ihr und ihrer Schwiegertochter Nicola Peltz Beckham mit einem emotionalen Geburtstags-Posting dementiert.

Die Ehefrau von Brooklyn Beckham ist am Dienstag (9. Januar) 29 Jahre alt geworden und die 49-jährige Modedesignerin zollte dem Star Tribut, indem sie sie auf ihrer Social-Media-Plattform als „liebevolle Schwiegertochter“ bezeichnete.

Zu einem Video auf ihrem Account auf Instagram, in dem die beiden Prominenten während eines kürzlichen Familienurlaubs auf den Bahamas beim Tanzen am Strand zu sehen sind, schrieb Victoria: „Alles Gute zum Geburtstag @NicolaAnnePeltzBeckham… Wir lieben dich so sehr!! Deine Liebe, Freundlichkeit, dein Talent und deine Fähigkeit, auf Sand in hohen Keilabsätzen tanzen zu können!! Die beste Tanzpartnerin und liebevolle Schwiegertochter. Wir lieben dich, ich wünsche dir einen tollen Tag!!!!! Xxxxxx“ Die Geburtstags-Hommage von Beckham erfolgt nach vorherigen Spekulationen über eine angebliche „Fehde“ zwischen den Beckhams und Nicola, nachdem Brooklyn in einem Interview erzählte, dass er nervös gewesen sei, dass ihn die Schauspielerin vor dem Traualtar stehen lassen könnte. Gegenüber dem ‚Interview‘-Magazin gab Beckham zu: „Ich war etwas nervös. Eigentlich war ich sehr nervös. Kurz davor dachte ich mir: ‚Oh mein Gott, was ist, wenn sie gar nicht hereinkommt?‘ Ich war auf der Hut: ‚Ich heirate meine beste Freundin, was ist, wenn sie das gar nicht will?‘ Aber ich ging hinunter und als sie dann herauskam, brach ich in Tränen aus. Es war ein toller Tag.” Die Berichte über eine mutmaßliche Kluft zwischen Victoria und Nicola begannen, als die beiden angeblich in einen Streit verwickelt gewesen seien, weil die Schauspielerin auf ihrer Hochzeit kein von Brooklyns Mutter entworfenes Kleid trug.