Stars Victoria Beckham hat alle ihre Tattoos entfernen lassen

Victoria Beckham - FAMOUS - London - October - 2025 - Victoria Beckham Netflix documentary premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.04.2026, 11:30 Uhr

Victoria Beckham hat alle ihre Tattoos entfernen lassen.

Victoria Beckham hat laut ihrem Sohn Cruz Beckham all ihre Tattoos entfernen lassen.

Der ehemalige Spice-Girls-Star hatte früher mehrere Tätowierungen, darunter Widmungen an ihren Ehemann David Beckham und ihre vier Kinder. Doch ihr 21-jähriger Sohn Cruz verriet nun, dass Victoria sie alle per Laser entfernen ließ. Während einer Fragerunde mit Fans auf Instagram wurde er gefragt: „Hat Victoria Beckham irgendwelche Tattoos? Ich weiß, dass David viele hat“, worauf Cruz antwortete: „Nein, nicht mehr x“.

Victoria hatte zuvor die Initialen ihres Mannes – „DB“ – sowie die hebräische Botschaft „Zusammen, für immer, ewig“ auf ihrem linken Handgelenk tätowiert, um den zehnten Hochzeitstag des Paares zu feiern. Außerdem ließ sie sich das Datum 8. Mai 2006 in römischen Ziffern tätowieren – als Symbol für den Tag, an dem sie ihr Eheversprechen erneuerten – zusammen mit „De Integro“, lateinisch für „von Anfang an“. Zusätzlich trug sie ein hebräisches Gedicht auf dem Rücken („Ich gehöre meinem Geliebten und mein Geliebter gehört mir“) sowie fünf Sterne, die sie selbst, David und ihre Söhne Brooklyn Beckham, Romeo Beckham und Cruz repräsentieren sollten.

Victoria gab bereits 2022 in der ‚Today‘-Show zu, dass sie ihre Tattoos nicht mehr mochte. Sie sagte: „Ich habe diese Tattoos vor sehr, sehr langer Zeit bekommen, und sie waren einfach nicht besonders filigran. Meine waren etwas dick, die Linien sind verlaufen, und sie sahen einfach nicht so schön aus. Das bedeutet nichts weiter. Ich hatte die Tattoos einfach satt. So einfach ist das.“