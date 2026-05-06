Stars Victoria Beckham nach Brooklyns explosiven Behauptungen: ‚Brand Beckham‘ entstand ‚organisch‘

Victoria Beckham October 2025 Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.05.2026, 09:00 Uhr

Victoria Beckham hat sich Monate nach der explosiven Erklärung ihres Sohnes Brooklyn zur 'Brand Beckham' und ihrem Erziehungsstil geäußert.

Victoria Beckham hat darauf bestanden, dass sie einfach „die beste Mutter“ sein wollte, während „Brand Beckham“ ganz natürlich entstanden sei.

Die Modeikone hat scheinbar über ihre Fehde mit ihrem 27-jährigen Sohn Brooklyn gesprochen, Monate nachdem er die Welt im Januar mit einer Erklärung schockiert hatte, in der er Victoria und seinem Vater David vorwarf, ihre Marke über alles andere zu stellen.

Brooklyn machte außerdem schockierende Behauptungen, darunter, dass Victoria bei seiner Hochzeit mit Model Nicola Peltz im Jahr 2022 „unangemessen“ mit ihm getanzt habe, und machte deutlich, dass er keinerlei Wunsch habe, sich mit seiner „performativen“ Familie zu versöhnen – einschließlich seiner Geschwister Romeo (23), Cruz (21) und Harper (14). Stattdessen wolle er sich mit Nicola auf „Frieden, Privatsphäre und Glück für uns und unsere zukünftige Familie“ konzentrieren.

Im Gespräch mit Emma Grede in ihrem ‚Aspire‘-Podcast schien die frühere Spice-Girls-Ikone den Familienkonflikt nun anzusprechen, als sie zunächst über die Faszination rund um ‚Brand Beckham‘ nachdachte. Victoria sagte: „Als David und ich uns zum ersten Mal trafen, war es nie unsere Absicht, eine Marke zu starten. Die Leute sprechen von ‚Brand Beckham‘ – das ist so organisch passiert.“ Als sie sich kennenlernten, sei David noch ein „Brylcreem-Boy“ gewesen und stand mit Marken wie Adidas und Pepsi in Verbindung. Sie hingegen war aktives Mitglied der Spice Girls. „Und da habe ich so viel darüber gelernt, wie man eine Marke aufbaut und vermarktet. Während er Brylcreem und Adidas machte, machten die Spice Girls Walker’s Chips, Pepsi, Chupa-Chups-Lollis, Deodorant … Wenn die Leute also von ‚Brand Beckham‘ sprechen, war das nie etwas, das wir überhaupt besprochen haben. Wir haben keine gemeinsamen Deals. David macht, was David macht, ich mache, was ich mache.“

So sei es immer gewesen, weil das Paar unterschiedliche Interessen habe. Es sei vielmehr die Außenwelt gewesen, die über die „Brand Beckham“ sprach: „So haben wir es nie wirklich gesehen. Wir machen einfach das, was wir machen.“

Victoria sprach außerdem darüber, wie es ihre Kinder beeinflusst habe, in der Öffentlichkeit aufzuwachsen – nach Brooklyns Behauptung, er sei mit „überwältigender Angst“ groß geworden. Sie fuhr fort: „Unsere Kinder hatten eine ganz andere Erziehung als ich und David, und ich glaube, die Welt ist heute auch ein ganz anderer Ort als damals, als sie jünger waren. Wir haben immer versucht, die Kinder so gut wie möglich zu schützen, wir standen uns immer sehr nahe.“ Victoria habe immer die beste Mutter sein wollen, die sie sein konnte, und sich um die Kinder kümmern. Sie fügte hinzu: „Ich habe auch das Gefühl, dass es Teil meiner Aufgabe war, ihnen wirklich dabei zu helfen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Es geht nie darum, aufdringlich zu sein, sondern darum, da zu sein und zu unterstützen.“