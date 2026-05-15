Stars Sir David Beckham ist Großbritanniens erster milliardenschwerer Sportler

Victoria Beckham and David Beckham - Time 100 Gala 2026 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.05.2026, 18:00 Uhr

Sir David Beckham wurde als Großbritanniens erster milliardenschwerer Sportler bezeichnet, nachdem sich sein Vermögen verdoppelt hat und er in der jährlichen 'Sunday Times Rich List' weit oben rangiert.

Sir David Beckham ist Großbritanniens erster milliardenschwerer Sportler.

Der ehemalige Kapitän der englischen Fußballnationalmannschaft und seine Ehefrau Victoria Beckham, Star der ‚Spice Girls‘, erreichten den zweiten Platz der jährlichen ‚Sunday Times Rich List‘, die die reichsten Sportstars Großbritanniens auflistet. Die Zeitung berichtet, dass sich das Vermögen des Paares seit dem vergangenen Jahr verdoppelt habe und sich ihr Nettovermögen nun auf geschätzte 1,185 Milliarden Pfund belaufe.

Die ‚Sunday Times‘ berichtet: „Sir David und seine Ehefrau Victoria werden nun auf 1,185 Milliarden Pfund geschätzt, dank kluger Investitionen in Fußball, Lebensmittel und Getränke, Immobilien sowie Mode.“ Die Bewertung, die für die jährliche ‚Sunday Times Rich List‘ zusammengestellt wurde, macht Beckham zum ersten britischen milliardenschweren Sportler. Das bedeutet, dass sich das Vermögen des Paares im vergangenen Jahr mehr als verdoppelt hat, nachdem es zuvor bei 500 Millionen Pfund lag.

Der Erfolg des Paares wird auf ihre lukrativen Werbeverträge sowie Davids Besitz des US-Fußballteams Inter Miami CF und Victorias gleichnamige Mode- und Beauty-Marke zurückgeführt.

Sie landeten auf Platz zwei der reichsten Sportpersönlichkeiten hinter dem Formel-1-Unternehmer Bernie Ecclestone und seiner Familie mit einem Vermögen von zwei Milliarden Pfund. Die Beckhams lagen vor Matchroom-Sport-Boss Barry Hearn und dessen Sohn Eddie Hearn, die mit 1,035 Milliarden Pfund den dritten Platz belegten. Gymshark-Chef Ben Francis landete mit 800 Millionen Pfund auf Platz vier und Formel-1-Star Sir Lewis Hamilton mit 425 Millionen Pfund auf Platz fünf. Weitere Stars in den Top 10 sind Golfer Rory McIlroy, Boxer Anthony Joshua, Fußballer Harry Kane und Tennis-Ass Sir Andy Murray.

Der enorme Vermögenszuwachs der Beckhams kommt nach einigen turbulenten Monaten für das Paar, nachdem ihr ältester Sohn Brooklyn Beckham öffentlich mit einer Reihe explosiver Behauptungen für Aufsehen gesorgt hatte, in denen er seinen Eltern vorwarf, seine Hochzeit mit Model Nicola Peltz im Jahr 2022 ruiniert zu haben und ihre „Marke“ über alles andere zu stellen. Brooklyn, der sich mit seinen Eltern zerstritten hat und in den USA lebt, machte außerdem deutlich, dass er kein Interesse daran habe, sich mit seiner „performativen“ Familie zu versöhnen. In Beiträgen auf Instagram zu Beginn des Jahres schrieb Brooklyn über die anhaltenden Spannungen mit seinen Eltern: „Ich habe jahrelang geschwiegen und jeden Versuch unternommen, diese Angelegenheiten privat zu halten. Leider haben meine Eltern und ihr Team weiterhin mit der Presse gesprochen, sodass mir keine andere Wahl blieb, als selbst zu sprechen und die Wahrheit über zumindest einige der Lügen zu erzählen, die gedruckt wurden.“Er fügte hinzu: „Ich möchte mich nicht mit meiner Familie versöhnen. Ich werde nicht kontrolliert, ich stehe zum ersten Mal in meinem Leben für mich selbst ein.“