Beauty & Fashion Victoria Beckham: Ihre Modelinie wird in einem berühmten Pariser Kaufhaus angeboten

Victoria Beckham is seen on March 03, 2023 in Paris - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.03.2024, 16:00 Uhr

Victoria Beckham feiert mit der Einführung ihrer Modelinie in einem berühmten Pariser Kaufhaus einen „wahrgewordenen Traum“.

Die ehemalige Spice Girls-Sängerin schwärmte davon, dass ihre selbstbetitelte Bekleidungsmarke jetzt in den angesehenen Flagship-Shops Galeries Lafayette in der französischen Hauptstadt erhältlich ist.

Diesen Anlass feierte Victoria in dieser Woche mit einem Abendessen für ihre Freunde und Kollegen. Von der Errungenschaft verriet die Designerin in einem Gespräch gegenüber ‚WWD‘: „Diesen Raum in Frankreich haben zu können, das ist für mich ein wahrgewordener Traum … Aufgrund des Erfolgs von Dover Street [Geschäft in London] sehen wir international ein so großes Potenzial. Also genau, es ist Paris, aber auch Amerika für uns. Es geht darum, den richtigen Raum dafür zu finden.“ Victoria betonte zudem, dass sie eine besondere Beziehung zu der Stadt habe, in der ihr Ehemann, Profifußballer David, zuvor für Paris Saint-Germain gespielt hatte, und nannte sie ihre „zweite Heimat“. Beckham fügte hinzu: „Wir haben hier Freunde. Wir lieben die Energie hier, alles daran, und schon bevor ich eine Modemarke gehabt habe, verbrachten wir regelmäßig unsere Wochenenden hier. Die Kinder lieben es auch … Ich fühle mich in Paris so willkommen und fühle mich auch so willkommen, seitdem ich hier ausstelle. Für mich ist es mein zweites Zuhause.“