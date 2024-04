Jede Menge süße Instagram-Posts Zum 50. Geburtstag: David Beckham und die Kids feiern Victoria Beckham

Geburtstagskind Victoria Beckham (2.v.r.) mit ihrer berühmten Großfamilie. (eee/spot)

SpotOn News | 17.04.2024, 11:58 Uhr

Ein wichtiger Tag im Hause Beckham: Victoria Beckham feiert ihren 50. Geburtstag. Ehemann David Beckham und die drei Söhne überfluten Instagram regelrecht mit Glückwünschen.

Victoria Beckham feiert runden Geburtstag und wird von ihrer berühmten Familie in den sozialen Medien mit Glückwünschen nur so überflutet. Die ehemalige Spice-Girls-Sängerin und Designerin ist am 17. April 50 Jahre alt geworden. Ehemann David Beckham (48), mit dem sie seit 1999 verheiratet ist, machte mit einer süßen Liebeserklärung auf Instagram den Anfang.

David an Victoria Beckham: "Wir alle lieben dich so sehr"

"Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an meine schöne Frau… an deinem Geburtstag solltest du zurückblicken und stolz auf das sein, was du erreicht hast und was du aufgebaut hast, Posh Spice, Geschäftsfrau und natürlich, dass du einen englischen Kapitän geheiratet hast", witzelte der britische Ex-Fußballspieler. "Aber dein größter Erfolg sind deine Kinder, die du prägst, liebst und lehrst… Sie lieben dich über alle Maßen, wir alle lieben dich so sehr. Hab einen besonderen Tag, du verdienst das alles. 50 und fit – ich bin ehrlich."

Dazu teilte David Beckham ein besonderes Video mit vielen privaten Fotos und Videoclips aus dem Leben der berühmten Familie. Im Hintergrund spielt das Lied "More Than a Woman" von den Bee Gees. Das Geburtstagskind reagierte prompt in den Kommentaren, inklusive Herz-Emojis: "Ich liebe euch alle so sehr."

Auch die drei Söhne gratulieren ihrer berühmten Mama

Die gemeinsamen drei Söhne, die das Paar neben seiner jüngsten Tochter Harper (12) hat, schlossen sich ihrem Vater schnell an. Brooklyn Beckham (25) etwa postete ein süßes Foto aus seiner Kindheit, auf dem er als Baby auf dem Schoß seiner berühmten Mutter an einem Strand sitzt. "Herzlichen Glückwünsch zum Geburtstag, Mama. Ich liebe dich so sehr. Ich hoffe, du hast den schönsten Tag", schrieb er dazu.

Von Sohn Romeo Beckham (21) gab es hingegen ein aktuelles Foto auf Instagram, auf dem er mit seiner Mutter im Arm posiert und in die Kamera lächelt. "Danke für alles, ich hoffe, du hast den besten Tag überhaupt, liebe dich", kommentierte er den Beitrag. Cruz Beckham (19) gratulierte seiner Mutter mit einem gemeinsamen Foto in einer Instagram-Story, auf dem er ebenfalls noch ein Kind ist: "Herzlichen Glückwunsch Mama, ich liebe dich so sehr."

Und auch Victoria Beckham selbst meldete sich an ihrem großen Tag bei Instagram. Sie teilte eine private Fotoreihe, auf der sie selbst als kleines, junges Mädchen zu sehen ist. Dazu wählte sie Worte der Dankbarkeit: "Familie ist alles… Ohne meinen wunderbaren Ehemann, meine wundervollen Kinder und Eltern wäre ich nicht die, die ich heute bin!!"