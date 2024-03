Bei ihrer Show in Paris Victoria Beckham läuft mit Krücken über den Catwalk

Victoria Beckham zeigte sich in Paris mit Krücken. (ncz/spot)

SpotOn News | 02.03.2024, 13:45 Uhr

Weder ihre Fußverletzung noch eine Protestaktion von Peta konnten Victoria Beckham ihren großen Moment stehlen: Bei ihrer Fashionshow in Paris strahlte die Designerin mit Krücken und High Heels auf dem Laufsteg.

Victoria Beckham (49) hat am Freitag (1. März) ihre neue Kollektion auf der Paris Fashion Week präsentiert. Von ihrer Fußverletzung ließ sich die Designerin dabei nicht aufhalten: Mit Krücken, aber dennoch in High Heels, lief das ehemalige Spice Girl am Ende der Show unter tosendem Applaus über den Laufsteg.

Mitte Februar hatte sich Beckham den linken Fuß bei einem Workout im Fitnessstudio gebrochen und wurde anschließend mit einer großen schwarzen Schiene fotografiert. Auf dem Laufsteg kombinierte sie diese mit einem schwarzem High Heel am anderen Fuß und einem schwarzen Outfit.

Peta-Protest sorgt für Chaos

Auch von den protestierenden Peta-Aktivistinnen, die Beckhams Show kurzzeitig mit Schildern mit der Aufschrift "Viva Vegan Leather" oder "Tiere sind kein Material" unterbrachen, ließ sich die Designerin keinen Strich durch die Rechnung machen.

Schließlich hatte Beckham genug Support vor Ort: In der ersten Reihe saßen neben "Vogue"-Chefredakteurin Anna Wintour (74) Ehemann David Beckham (48) sowie die gemeinsamen Kinder Cruz (19), Harper (12) sowie Brooklyn (24) mit Ehefrau Nicola Peltz (29). Letztere stach dabei in einem knallroten Minikleid und einer hautfarbenen Netzstrumpfhose heraus.