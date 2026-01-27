Stars Victoria Beckham lobt ihre Familie dafür, ‚immer an meine Vision geglaubt zu haben‘

Bang Showbiz | 27.01.2026, 09:00 Uhr

Victoria Beckham dankte ihrer Familie dafür, „immer an meine Vision geglaubt zu haben“, als sie eine bedeutende französische Kunst-Auszeichnung entgegennahm.

Die 51-jährige Modedesignerin wurde bei einer Zeremonie in Paris am Montag (26. Januar) zum Ritter der Ordre des Arts et des Lettres ernannt und würdigte ihre Liebsten bei ihrem ersten gemeinsamen öffentlichen Auftritt seitdem ihr ältester Sohn Brooklyn (26) vergangene Woche mit einem explosiven Instagram-Post offenbart hatte, dass er angesichts der anhaltenden Entfremdung keinen Wunsch nach einer Versöhnung mit seiner Familie habe. Victoria, die in der französischen Hauptstadt von ihrem Ehemann Sir David Beckham sowie den Söhnen Romeo (23), Cruz (20) und der Tochter Harper (14) begleitet wurde, sagte in ihrer Dankesrede: „Ich bin sehr stolz darauf, Britin zu sein, aber Frankreich ist einer der wenigen Orte, an denen Mode mit der Ernsthaftigkeit behandelt wird, die sie als Kunstform verdient.“

Die ehemalige Spice-Girls-Sängerin sprach außerdem dem Team ihrer Mode- und Make-up-Marke Victoria Beckham einen besonderen Dank aus und würdigte auch ihre Eltern und Kinder. Victoria sagte: „Dies ist nicht die Leistung nur einer einzigen Person. Vom Design und dem Atelier über die Produktions- und Kommunikationsteams bis hin zu den vielen Köpfen und Händen, die zusammenarbeiten – es ist eine Gemeinschaftsleistung, und diese Auszeichnung gehört nicht allein mir. Deshalb möchte ich meinem unglaublichen Team für seine Hingabe, Kreativität und sein Vertrauen danken.“ Sie fügte hinzu: „Danke an meine Eltern und an meine Kinder, die immer an meine Vision glauben.“

Auch ihrem Ehemann David, mit dem sie seit 26 Jahren verheiratet ist, sprach Posh Spice besonderen Dank aus, als sie sich nach der Zeremonie auf Instagram meldete. Victoria schrieb auf der Social-Media-Plattform: „Danke auch an meine Geschäftspartner, die an mich geglaubt haben, an meine Familie und besonders an David – meinen Ehemann und ursprünglichen Investor. Ich könnte nicht dankbarer sein, ihr seid meine ganze Welt xx.“