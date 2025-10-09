Stars Victoria Beckham spricht offen über ihre Essstörung und das Versteckspiel dahinter

Bang Showbiz | 09.10.2025, 09:00 Uhr

Victoria Beckham wurde während ihres Kampfes gegen eine Essstörung „sehr gut im Lügen“.

Die 51-jährige Modedesignerin, die mit dem ehemaligen Sportstar David Beckham verheiratet ist, hat enthüllt, dass sie ihre gesundheitlichen Probleme vor ihrer Familie geheim hielt, da sie nach der Trennung der Spice Girls weiterhin „relevant“ bleiben wollte.

In ihrer gleichnamigen Netflix-Dokumentation erzählt Beckham: „Wenn man eine Essstörung hat, wird man sehr gut im Lügen, und ich war meinen Eltern gegenüber nie ehrlich. Ich habe nie öffentlich darüber gesprochen. Es beeinflusst einen wirklich, wenn man ständig gesagt bekommt, dass man nicht gut genug ist, und ich glaube, das hat mich mein ganzes Leben lang begleitet.“ Victorias Probleme mit ihrem Gewicht reichen bis in ihre Zeit an der Theaterschule zurück, als sie beschuldigt wurde, „fett“ zu sein. Ihr Vater Tony erinnert sich: „Das hat sie natürlich sehr mitgenommen.“

Eine Freundin von der Designerin hat angedeutet, dass sie anderen Frauen helfen möchte, die „ähnliche Probleme haben“. Sie erzählte der Zeitung ‚The Sun‘: „Victoria wollte in dieser Dokumentation ehrlich und offen sein – sie wollte sich nicht vor einem Thema drücken, von dem sie weiß, dass es die Menschen bis heute beschäftigt. In ihren jüngeren Jahren, bevor sie zum Fitnessstudio und zu echtem Glück in ihrer Karriere und Familie fand, war sie unglaublich streng mit ihrer Ernährung und grenzte an Magersucht.“