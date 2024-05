"Liebe es, dass wir zusammen alt werden" Victoria Beckham: Süße Liebeserklärung an David zum 49. Geburtstag

Victoria Beckham und David Beckham gehen seit vielen Jahren gemeinsam durchs Leben. (the/spot)

SpotOn News | 02.05.2024, 18:00 Uhr

Victoria und David Beckham gehen seit circa 25 Jahren gemeinsam durchs Leben: Zum 49. Geburtstag gratulierte die Modedesignerin ihrem Ehemann nun mit einer süßen Aussicht auf die Zukunft.

Der große runde Geburtstag ist noch ein Jahr entfernt, doch Victoria Beckham (50) scheint ihren Ehemann David Beckkham (49) bereits auf den großen Tag vorbereiten zu wollen. Zu seinem 49. Geburtstag am Donnerstag (2. Mai) verfasste die Modedesignerin einen süßen Instagram-Post, mit dem sie ihrem Liebsten gratulierte: "Alles Gute zum Geburtstag, David. Ich liebe es, dass wir zusammen richtig alt werden! Du bist nicht weit hinter mir!!!" Sie selbst hatte am 17. April ihren 50. Geburtstag gefeiert – mit einer großen Party mit hoher Promi-Dichte.

"Der beste Papa und Ehemann!"

Außerdem machte Victoria Beckham in ihrem Instagram-Post deutlich, wie viel der ehemalige Fußball-Star ihr selbst und ihren vier gemeinsamen Kindern bedeutet: "Du bist unser Ein und Alles!!!! Der beste Papa und Ehemann – wir lieben dich alle so sehr." Dazu veröffentlichte sie zwei Schnappschüsse, die sie und ihren Partner in innigen Umarmungen zeigen. Die Beckhams haben drei Söhne und eine Tochter: Brooklyn Peltz-Beckham (25), Romeo Beckham (21), Cruz Beckham (19) und Harper Seven Beckham (12).

David und Victoria Beckham sind seit Juli 1999 miteinander verheiratet. Sie hatten sich 1997 auf dem Höhepunkt ihrer beider Karrieren während eines Fußballspiels von Beckham kennengelernt. Nur ein Jahr später folgte die Verlobung. Dieses Jahr feiert das Paar bereits seinen 25. Hochzeitstag.