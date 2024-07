Stars Cruz Beckham: Er campte unglamourös bei Glastonbury

Cruz Beckham attends the Dior Homme Menswear show Paris Jan 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.07.2024, 14:00 Uhr

Cruz Beckham mischte sich beim Glastonbury-Festival unter das gemeine Volk.

Der 19-jährige Sohn von David und Victoria Beckham wurde Berichten zufolge vom Promi-Campingplatz auf dem Musikfestival abgewiesen, weil er das falsche Armband hatte. Aber anstatt Aufhebens zu machen, brachte er seine Sachen einfach zu einem der normalen Plätze und schlug sein Zelt neben den Toiletten auf. Laut der ‚Bizarre‘-Kolumne der Zeitung ‚The Sun‘ übernachtete Cruz in einem 60-Pfund-Zelt und ließ sich von der Erfahrung nicht davon abhalten, die Feierlichkeiten zu genießen.

Erst kürzlich wurde bekannt, dass der aufstrebende Musiker seine Musikmanagement-Firma Tap Management verlassen und stattdessen bei der Firma C3 unterschrieben habe, nachdem seine Eltern mit einigen der Pläne der Firma für ihn nicht einverstanden waren. Ein Insider verriet der Zeitung ‚The Mail On Sunday‘: „Cruz ist wirklich nett und hat das Zeug dazu, es zu schaffen. Aber es war schwer für die Beckhams und Tap, sich auf eine Arbeitsweise zu einigen. Als er sich entschied, den Namen Beckham beizubehalten, unterstützte Tap ihn – aber es war nicht ihre erste Wahl. Sein Management hatte den Plan, dass er die Leute mit Auftritten in Pubs überraschen sollte. Sie hofften, dass jemand ihn entdecken und ein Video in den sozialen Medien teilen würde, und von dort aus würde er viral werden. Victoria konnte sich mit diesem Plan nicht anfreunden, also wurde die Idee auf Eis gelegt.“ Ein Insider aus Tap-Kreisen sagte: „Wir haben uns freundschaftlich getrennt. Wir konzentrieren uns darauf, Musikkünstler so erfolgreich wie möglich zu machen. Es war unter den gegebenen Umständen nicht möglich.“