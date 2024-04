Stars Victoria Beckham: Urlaub mit der Schwiegertochter

Bang Showbiz | 01.04.2024, 14:56 Uhr

Victoria Beckham und Nicola Peltz verbringen die Osterferien gemeinsam in Miami.

Die ehemalige Sängerin (49) postete ein Video auf Instagram, in dem sie und ihre 29-jährige Schwiegertochter Nicola – die 2022 Victorias Sohn Brooklyn (25) heiratete – zu einem Hit von Victorias alter Band, den Spice Girls, tanzen. Sie trugen passende pinke und weiße Hasenohren, als sie sich zu dem Song ihres Debütalbums ‚Spice‘ von 1996 bewegten. Victoria betitelte ein Video auf Instagram mit den Worten: „Say You’ll Be There.“ Dazu schrieb sie außerdem: „Ich liebe dich so sehr @nicolaannepeltzbeckham!“

Nicola antwortete in den Kommentaren des Posts und schrieb ebenfalls: „Ich liebe dich so sehr!“ Sie begleitete die Nachricht mit einer Reihe von Emojis zum Thema Ostern, darunter ein Hase, ein Champagnerglas und rote Herzen und Blumen. Im Februar unterstützten sich die beiden bei der Premiere von Nicolas Regiedebütfilm ‚Lola‘ in Los Angeles, als Victoria mit anderen Familienmitgliedern an der Premiere teilnahm. ‚Transformers‘-Darstellerin Nicola sagte damals gegenüber ‚People‘: „Sie ist ein Genie.“ In einem Gespräch mit dem ‚Byrdie‘-Magazin erzählte sie außerdem kürzlich, wie sehr sie es liebt, zu Victoria zu gehen, um sich von ihr Karrieretipps zu holen: „Ich liebe sie und sie ist so eine unglaubliche, erfolgreiche Frau. Was für ein Glück habe ich, dass ich sie um Rat fragen darf? Ich bin gesegnet!“