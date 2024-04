Beauty & Fashion Victoria Beckham verrät ihre Beauty-Rituale

Victoria Beckham is seen on March 03, 2023 in Paris - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.04.2024, 16:00 Uhr

Victoria Beckham erzählte, dass sie sich den Sonntagmorgen für ihre Beauty-Rituale freihält.

Der ehemalige Spice Girls-Star verriet, dass sie einen Morgen in der Woche damit verbringt, sich um ihre Hautpflege zu kümmern, indem sie sich unter anderem eine Gesichtsmaske und eine LED-Maske gönnt.

Beckham teilte ihr wöchentliches Ritual mit ihren Fans auf ihrem Account auf Instagram und verkündete: „Am Sonntagmorgen versuche ich, Zeit für Beauty-Rituale zu finden …“ Die Modeschöpferin fügte in einem Video, in dem sie mit ihrer aufgesetzten Gesichtsmaske in die Kamera blickt, hinzu: „Was ich also gerne einmal in der Woche mache, ist, mir echt die Zeit zu nehmen, um meine Haut zu behandeln. Was ich also heute Morgen gemacht habe, ist, dass ich damit angefangen habe, mir eine Gesichtsmaske aufzutragen. Normalerweise lasse ich diese Masken etwa 45 Minuten bis eine Stunde lang auf meiner Haut einwirken. Sie sind nicht zu aggressiv. Einfach sehr reinigend und nährend.“ Victoria betonte dann, dass es gut sei, sich die Zeit zu nehmen, um sich etwas zu gönnen: „Es ist so wichtig, wenn man die Zeit dafür hat, diese Zeit auch wirklich effizient zu nutzen. Und es ist so wichtig, sich Zeit für sich selbst zu nehmen, und ich unterschätze nicht, wie schwierig das ist. Wir sind alle so beschäftigt, wir haben so viel zu tun. Aber wenn Sie die Zeit übrig haben, dann nehmen Sie sich die Zeit, eine einfache Maske zu machen.“ Victoria erzählte zudem, dass sie zwei Reinigungsmittel aus ihrer Beauty-Reihe sowie das Serum und die Feuchtigkeitscreme von Augustinus Bader verwendet.