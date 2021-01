18.01.2021 14:19 Uhr

Video: DIESE Wörter dürfen Royals wie Prinz Harry & Co. nicht sagen

Das Königshaus hat seine ganz eigenen Gesetze. Auch was das hauseigene Vokabular angeht. Welche Wörter bei den britischen Royals allerdings besonders verpönt sind, hätte wohl kaum ein Normalsterblicher erraten…

Zum royalen Leben gehören auch zahlreiche royale Regeln: So gibt es beispielsweise fünf zunächst harmlose Wörter, die man im Beisein der britischen Königsfamilie lieber nicht ausspricht. Ansonsten sind weder die Queen Elizabeth II. amused – noch findet ihr ansonsten so derbe humorvoller Gatte Prinz Philip die verbalen Entgleisungen zum Lachen. Daher verzichten natürlich auch Royals wie Prinz William, Prinz Harry, Herzogin Meghan & Co. darauf.

Im Video gibt’s mehr Details.