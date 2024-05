Orlando Bloom trifft Auenländer Vier Hobbits und ein Elb: „Herr der Ringe“-Reunion sorgt für Nostalgie

Orlando Bloom (li.) und Elijah Wood haben es mit drei weiteren "Herr der Ringe"-Gefährten krachen lassen. (stk/spot)

SpotOn News | 05.05.2024, 13:15 Uhr

Mehr als die Hälfte der "Herr der Ringe"-Gefährten haben sich zu einer feuchtfröhlichen Reunion getroffen. Ob ein Elb mit vier Hobbits mithalten kann?

Bald ein Vierteljahrhundert ist es nun schon her, dass sich eine bunt zusammengewürfelte Heldengruppe im ersten "Herr der Ringe"-Teil gen Mordor aufmachte. Gefährten sind vor allem die vier Hobbit-Darsteller Elijah Wood (43, Frodo), Sean Astin (53, Sam), Billy Boyd (55, Pippin) und Dominic Monaghan (47, Merry) seither geblieben – immer wieder posten sie auf Social Media Bilder von gemeinsamen, meist bierseligen Abenden. Bei der jüngsten "Herr der Ringe"-Reunion stieß nun auch noch ein gewisser Elb hinzu…

Auf dem offiziellen Instagram-Account von Monaghan ging alles vor drei Tagen mit einem Throwback-Foto los: Gemeinsam mit Wood, Boyd und Legolas-Darsteller Orlando Bloom (47) posiert er auf dem eindeutig vor vielen Jahren entstandenen Schnappschuss. Dabei kündigte er an, dass sie sich im Rahmen der Comic Con in Liverpool an diesem Wochenende wiedersehen werden.

Die fünf Freunde

Das Beweisfoto ist inzwischen ebenfalls hochgeladen und trägt den passenden Titel "Drei Hobbits und ein Elb". Gemeinsam lächeln die vier in die Kamera, jeder hält einen Schnaps in der Hand und die leeren Gläser auf dem Tisch legen nahe, dass sie es sich reichlich gutgehen ließen. Im Kommentarbereich feierte Lady Arwen höchstpersönlich das nostalgische Treffen: "Oh, das ist echt zu viel", schrieb Darstellerin Liv Tyler (46).

Ob der freundschaftliche Moment von Sean Astin aufgenommen wurde, ist nicht verbrieft. Er selbst fehlt jedenfalls auf dem Foto, taucht aber in einer weiteren Bilderstrecke auf, die Monaghan kurz im Anschluss ebenfalls postete. Auf dem ersten Foto posieren sie zu fünft auf der Straße, das zweite wurde offenbar in einem weiteren Restaurant aufgenommen und zeigt sie an einem runden Tisch sitzend. Wie passend: Bekanntlich schieben Hobbits ja gerne mal weitere Mahlzeiten zwischen Frühstück, Mittag- und Abendessen ein.