Stars Vin Diesel: Paul Walkers Tod war eine der schmerzhaftesten Erfahrungen seines Lebens

Vin Diesel -Charlize Theron Africa Outreach Project (CTAOP) 2023 Block Party - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.12.2023, 12:00 Uhr

Der Schauspieler sprach über den Verlust seines alten Freundes und 'Fast and Furious'-Kollegen, der 2013 mit nur 40 Jahren bei einem tragischen Unfall ums Leben kam.

Er ist bekannt für seine Rolle als “Dom Toretto“ im ‚Fast and Furious‘-Franchise. Dass er seit über 20 Jahren Teil des erfolgreichen Film-Imperiums ist, kann Vin Diesel manchmal selbst kaum glauben.

Der 56-jährige Schauspieler, der aktuell im zehnten Teil von ‚Fast and Furious‘ auf Sky und WOW zu sehen ist, gab offen zu, dass ihn die vielen Jahre vor der Kamera nachhaltig verändert haben. Gerade deshalb sei es ihm wichtig, sein altes Ich trotz des Ruhms nicht vollständig zu verlieren, wie er im Interview mit ‚Bang‘ erklärte: „Ich will mir meinen positiven Blick auf das Leben erhalten. Vor allem als Schauspieler ist es wichtig, dass man die Welt manchmal aus Kindesaugen betrachtet.“ Der Dreifach-Vater fügte nachdenklich hinzu: “Je älter ich werde, desto mehr will ich das Kind in mir schützen.“ Der Hollywood-Star betonte zudem, dass er noch immer von Erinnerungen zehrt, die Jahre zurückliegen: “Es sind meistens die Dinge, die hinter den Kulissen passieren, die mir im Gedächtnis bleiben. Ich erinnere mich nur selten an das, was vor der Kamera abläuft.“ Damit spielte der Star auf seinen alten Freund und ‚Fast and Furious‘-Kollegen Paul Walker an, der 2013 mit nur 40 Jahren bei einem tragischen Unfall ums Leben kam. Eine schmerzhafte Erfahrung, die den Action-Star noch heute mitnimmt. Mit ernster Miene erklärte er gegenüber ‚Bang‘: „Es hat sich angefühlt, als wäre mein Bruder einfach so von heute auf morgen von diesem Planeten gerissen worden. Ich glaube, ich werde für dieses Gefühl niemals die richtigen Worte finden. Das war ganz klar die größte Tragödie, die mir im Leben widerfahren ist. Es war auch ein Erlebnis, das mich für immer verändert hat.“