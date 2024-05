Vier sind über 2 Meter groß Vince Vaughn, John Corbett und mehr: Die größten Stars in Hollywood

Alexander Skarsgård, John Corbett und Vince Vaughn (v.l.n.r.) besitzen alle ein Gardemaß von über 1,90 Meter. (lau/spot)

SpotOn News | 28.05.2024, 14:31 Uhr

Auf der Kinoleinwand nicht immer auf den ersten Blick ersichtlich, glänzen einige unter den männlichen Hollywoodstars mit einer geradezu gigantischen Körpergröße. Das sind die größten Stars in Hollywood.

Jeder Schauspielstar kann durch vorteilhafte Kamerawinkel oder anderweitige Filmtricks riesig auf der Leinwand oder dem heimischen Streaming-Bildschirm wirken. Doch die folgenden elf Hollywoodstars zählen auch im echten Leben, abseits der Kameras, zu den Größten ihres Fachs.

Peter Mayhew: 2,21 Meter

Er spielte eine der beliebtesten Figuren überhaupt – allerdings gut versteckt unter reichlich liebenswertem Wookiee-Fell: Der Brite Peter Mayhew (1944-2019), der leider im April 2019 verstorben ist, verkörperte in den "Star Wars"-Filmen Han Solos (Harrison Ford, 81) Kumpel und Co-Piloten Chewbacca (auch bekannt als Chewie). Diese Rolle spielte er in insgesamt fünf "Star Wars"-Filmen – bis hin zu "Das Erwachen der Macht" aus dem Jahr 2015. Mit 2,21 Meter Körpergröße war Mayhew ein wahrer Hüne.

Brad Garrett: 2,04 Meter

Komiker und Schauspieler Brad Garrett (64) gilt mit einer Körpergröße von 2,04 Meter als größter Schauspieler, der eine Hauptrolle im Fernsehen gespielt hat. In der besonders in den USA beliebten Sitcom "Alle lieben Raymond" spielte Garrett von 1996 bis 2005 auf dem US-Kanal CBS Robert, den älteren Bruder von Titelfigur Ray (Ray Romano, 66). Daneben war Garrett, der für sein Spiel in "Alle lieben Raymond" übrigens beeindruckende drei Emmy-Awards gewann, im Lauf der Jahre auch in vielen anderen Produktionen zu sehen, so etwa in den Serien "Law & Order: SVU" und "Fargo" sowie im Kinofilm "Sweet and Lowdown".

Richard Moll: 2,03 Meter

Der US-Darsteller Richard Moll (1943-2023) ist in Deutschland wohl eher unbekannt. Doch der 2,03 Meter große Hüne stand im Lauf seiner langen Karriere für so ziemlich jede bekannte Fernsehserie vor der Kamera. In Achtziger-Jahre-Serien wie "Ein Duke kommt selten allein" oder "Das A-Team" war er in Episodenrollen zu sehen, genauso wie in den Neunziger-Klassikern "Baywatch", "Sabrina – Total Verhext!" oder "Highlander". Auch in Kultkomödien wie "Scary Movie 2" oder "Loaded Weapon 1" hatte er Auftritte.

James Cromwell: 2,01 Meter

Der US-Amerikaner James Cromwell (84) ist ein überaus respektierter und erfahrener Charakterdarsteller, der im Lauf der Jahre in zahlreichen Produktionen mitgewirkt hat. Der Emmy-Preisträger spielte etwa in den Filmklassikern "L.A. Confidential", "The Green Mile" und "Star Trek – Der erste Kontakt" bedeutende Nebenrollen, die im Gedächtnis geblieben sind.

Auch für Serienproduktionen stand der 2,01 Meter große Darsteller immer wieder vor der Kamera – so zuletzt etwa für die HBO-Erfolgsserie "Succession" und "John Sugar" mit Colin Farrell (47) in der Hauptrolle.

Joe Manganiello: 1,96 Meter

Ein Darsteller, der zuletzt jedoch eher mit seinem Privatleben für Schlagzeilen gesorgt hat: Der US-Amerikaner Joe Manganiello (47) spielte in der HBO-Serie "True Blood" einen Werwolf und in den "Magic Mike"-Filmen Stripper Big Dick Richie. Doch fast noch bekannter wurde das 1,96 Meter große Sexsymbol durch seine Beziehung und Ehe mit Hollywoodstar Sofía Vergara (51). Diese ging jedoch 2023 nach fast acht Jahren in die Brüche.

Armie Hammer: 1,96 Meter

Um den 1,96 Meter großen Armie Hammer (37) ist es in den vergangenen Jahren ruhig geworden, nachdem ihm mehrere Frauen öffentlich missbräuchliches Verhalten vorgeworfen hatten. In der Folge verlor Hammer Rollen, oder gab diese gleich selbst auf. Zu einer Anklage oder einem Prozess kam es jedoch nie.

Vor diesem Skandal schien der Darsteller auf dem besten Weg, einer der größten Stars des Planeten zu werden. Immer noch unvergessen ist sein Auftritt als Liebhaber von Timothée Chalamet (28) im Liebesfilm "Call Me by Your Name".

Vince Vaughn: 1,96 Meter

Auch der US-Amerikaner Vince Vaughn (54), der besonders durch sein Spiel in zahlreichen Komödien Berühmtheit erlangte, gehört mit einer stattlichen Körpergröße von 1,96 Meter zu den größten Schauspielern in Hollywood. Bekannt wurde Vaughn besonders durch Blödelkomödien wie "Old School", "Die Hochzeits-Crasher" oder "Anchorman – Die Legende von Ron Burgundy". Doch auch ernstere Rollen liegen ihm – so etwa in der wenig geliebten, zweiten Staffel von "True Detective" oder im überaus harten Actionfilm "Dragged Across Concrete".

Tim Robbins: 1,96 Meter

Tim Robbins (65) gehört zu den – auf die gesamte Karriere gesehen – erfolgreichsten Hollywood-Darstellern, die niemals zu absoluten Superstars geworden sind. So spielte er etwa im Gefängnisklassiker "Die Verurteilten" an der Seite von Morgan Freeman (86) eine unvergessene Rolle, erhielt für sein Spiel in "Mystic River" den Oscar als "Bester Nebendarsteller" und führte beim Filmklassiker "Dead Man Walking" Regie. Zuletzt war der 1,96 Meter große Robbins in der empfehlenswerten Sci-Fi-Serie "Silo" zu sehen.

John Corbett: 1,96 Meter

Auch der US-amerikanische Schauspieler John Corbett (63) gehört mit einer Körpergröße von 1,96 Meter zu den größten Stars in Hollywood. Corbett ist wohl den meisten in erster Linie als Carrie Bradshaws (Sarah Jessica Parker, 59) Partner Aidan Shaw aus der Hitserie "Sex and the City" sowie dem Spin-off "And Just Like That…" bekannt. Daneben wirkte der Hüne auch in der überaus erfolgreichen "My Big Fat Greek Wedding"-Filmreihe mit – und ist seit 2020 mit dem ehemaligen Sexsymbol Bo Derek (67) verheiratet.

Jeff Goldblum: 1,94 Meter

Jeff Goldblum (71) ist nicht nur einer der größten Schauspieler Hollywoods, sondern möglicherweise auch einer der beliebtesten. Durch unvergessene Klassiker wie "Jurassic Park" oder "Independence Day" bekannt geworden, unternahm der 1,94 Meter große Darsteller zuletzt auch in "Guardians of the Galaxy Vol. 2" und "Thor: Tag der Entscheidung" Ausflüge ins Marvel-Universum und führte durch die nach ihm selbst benannte Doku-Serie "The World According to Jeff Goldblum".

Alexander Skarsgård: 1,94 Meter

Der mittlerweile in Hollywood etablierte, schwedische Darsteller Alexander Skarsgård (47) bringt es auf eine Körpergröße von 1,94 Meter. In den vergangenen Jahren war der einst durch die Vampirserie "True Blood" bekannt gewordene Sohn von Schauspiellegende Stellan Skarsgård (72) in so unterschiedlichen Produktionen wie "Legend of Tarzan", "The Northman" oder der HBO-Serie "Big Little Lies" zu sehen.