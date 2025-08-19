Stars Viola Davis: Nach ihrem 60. Geburtstag fühlt sie sich so ‚frei‘ wie nie zuvor

Viola Davis - Jan 2025 - Golden Globes: An Evening of Excellence -The Beverly Hilton -CA - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.08.2025, 14:00 Uhr

Viola Davis sprach darüber, dass sie sich nach ihrem 60. Geburtstag „frei“ fühle.

Die Schauspielerin erreichte den Meilenstein am 11. August, was ihr dabei geholfen habe, den Kampf mit ihrer eigenen Identität und den gesellschaftlichen Erwartungen loszulassen.

Davis erzählte in einem Gespräch mit ‚E! News‘: „Ich fühle mich frei. Ich denke, das ist das beste Wort dafür. Ich denke, dass es vorher vielleicht ein Kampf mit Identität und Etiketten war, mit dem, was ich sein und machen sollte. Und jetzt lasse ich einfach alles los und habe meinen Aha-Moment, der sagt: ‚Ich soll einfach im Hier und Jetzt sein, und ich habe es gut gemacht.'“ Im Rahmen der Feierlichkeiten zu ihrem besonderen Geburtstag flog die ‚G20‘-Prominente mit ihrem Ehemann, dem 71-jährigen Schauspieler Julius Tennon, und weiteren Angehörigen nach Los Cabos in Mexiko. Viola mietete dort ein Strandhaus mit einem atemberaubenden Meerblick, einem gigantischen privaten Infinity-Pool und einem großen Garten. Neben einer Torte sei Berichten von Davis zufolge auch viel Alkohol geflossen. Die ‚Woman King‘-Darstellerin fügte hinzu: „Es hat viele Margaritas und Piña Coladas gegeben.“