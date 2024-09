"Ein HULAPALU auf uns!"-Tour 2025 Volks-Rock’n’Roller Andreas Gabalier startet 2025 neue Tournee

Will auch im nächsten Jahr seinen Fans gehörig einheizen: Andreas Gabalier. (tj/spot)

SpotOn News | 27.09.2024, 15:43 Uhr

Kurz nach seiner ausverkauften Open-Air-Tournee erfreut Andreas Gabalier seine Fans mit der Ankündigung weiterer Live-Shows im kommenden Jahr.

2024 stand die österreichische Stimmungskanone Andreas Gabalier (39) vor allem auf großen Open-Air-Events für seine zahlreichen Fans auf der Bühne. Kurz vor seinem 40. Geburtstag am 21. November lädt er in diesem Jahr zudem noch am 16. November zu seiner "persönlichen Half-Time-Show" in die Stadthalle Graz, wo er mit musikalischen Weggefährten und Tausenden seiner Anhänger ein ganz besonderes Konzert abliefern will.

"Ein HULAPALU auf uns!- Tour 2025"

Während der Vorverkauf für dieses musikalische Zwischenfazit noch läuft, kommt der Volks-Rock'n'Roller nun mit einer weiteren guten Nachricht für seine Fans um die Ecke: Im kommenden Jahr wird es eine weitere reguläre Tournee von ihm geben, die ihn im Sommer und Herbst durch bislang 15 geplante Konzertarenen in Deutschland und Österreich führen wird.

Dem nun veröffentlichten Tour-Plan zufolge soll der Auftakt am 27. Juli in Mönchengladbach stattfinden, als letzte Station ist eine Show am 31. Oktober in Wien angesagt. In Anlehnung an einen seiner größten Hits steht die Konzert-Reihe unter dem Motto "Ein HULAPALU auf uns!".

"Ich gebe live alles für meine Fans"

In Vorfreude auf die kommenden Events kommentiert der Musiker: "Ich gebe live alles für meine Fans! Weil es sich lohnt – für die Liebe, Freude und unbeschreiblichen Momente, die ich allerorts zurückbekomme. Ein absolut einzigartiges Geschenk! Volks-Rock'n'Roll is back!"

Tickets für die "Ein HULAPALU auf uns!-Tour 2025" gibt es ab Dienstag, den 1. Oktober, um 14:00 Uhr über www.eventim.de.