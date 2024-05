Eyebrows im Sommer 2024 Von gefiedert bis flauschig: Die drei beliebtesten Augenbrauen-Trends

Model Candice Swanepoel zeigt in Cannes ihre perfekt gestylten Feathered Eyebrows. (the/spot)

SpotOn News | 22.05.2024, 20:01 Uhr

Vorhang auf für die aufregendsten Augenbrauen-Trends des Sommers 2024: Von natürlichen Feathered Brows über das Comeback der schmalen 90s Brows bis hin zu den voluminösen Full and Fluffy Brows - für jeden Beauty-Geschmack ist etwas dabei.

Augenbrauen sind schon lange mehr als nur ein kleines Detail im Gesicht – sie sind seit einigen Jahren ein echtes Beauty-Statement. Im Sommer 2024 entwickeln sich die Trends hin zu einer faszinierenden Mischung aus Natürlichkeit und gewagten Looks. Während viele Beauty-Fans weiterhin auf natürliche Augenbrauen setzen, die die individuelle Form und Fülle betonen, sorgen Statement-Brows wie Bleached Brows und 90ies Brows für einen starken Kontrast. Für jeden Beauty-Geschmack ist etwas dabei. Hier die drei größten Augenbrauen-Trends 2024.

Feathered Brows

Gefiederte Augenbrauen wie bei Singer-Songwriterin Gracie Abrams (24) sind der Inbegriff von natürlicher Eleganz. Bei diesem Trend geht es darum, die Augenbrauen so aussehen zu lassen, als wären sie kaum bearbeitet, aber dennoch perfekt gestylt. Die Härchen werden sanft nach oben gebürstet und mit einem transparenten Gel fixiert, um einen federartigen, weichen Look zu erzeugen. Diese Technik verleiht den Augenbrauen eine luftige Leichtigkeit, die dem Gesicht einen frischen und jugendlichen Ausdruck gibt. Feathered Brows sind ideal für alle, die einen natürlichen und dennoch gepflegten Look bevorzugen.

Neunziger-Augenbrauen

Die 90er sind zurück – zumindest was die Augenbrauen betrifft! 90ies Brows feiern ihr Comeback, jedoch mit einem modernen Twist. Anders als in den 90ern, wo dünn und überzupft das Motto war, setzen die heutigen 90s Brows auf eine schmale, aber dennoch natürliche Form. Sängerin Halsey (29) macht es vor. Die Brauen werden gezupft und mit einem Augenbrauenstift in klar definierten Linien nachgezogen. Diese Augenbrauenform ist perfekt für alle, die einen markanten und stilvollen Look lieben, der an die Ikonen der 90er erinnert, aber trotzdem zeitgemäß bleibt.

Full and Fluffy Brows

Volle und flauschige Augenbrauen, wie sie Gigi Hadid (29) trägt, bleiben auch im Sommer 2024 ein absoluter Favorit. Bei diesem Trend geht es darum, die natürliche Dichte und Textur der Augenbrauen zu betonen. Die Brauen werden minimal gezupft, um ihre volle Form zu erhalten. Mit einem Augenbrauen-Gel werden sie in Form gebracht und erhalten dadurch zusätzliches Volumen. Full and Fluffy Brows verleihen dem Gesicht ein gesundes und lebendiges Aussehen und lassen die Augen strahlen. Dieser Look ist ideal für alle, die ihre natürliche Schönheit unterstreichen möchten.