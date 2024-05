RTL bestätigt Teilnehmer Von Giulia Siegel bis Daniela Büchner: 13 Promis im Sommer-Dschungel

Jan Köppen und Sonja Zietlow präsentieren auch die erste Sommer-Ausgabe der beliebten RTL-Dschungelshow. (ae/spot)

SpotOn News | 13.05.2024, 07:23 Uhr

Für die Bekanntgabe der Allstars, die am ersten Sommer-Dschungelcamp teilnehmen, hat sich RTL ein besonderes Datum ausgesucht. Am Geburtstag von Moderatorin Sonja Zietlow steht nun fest, welche Teilnehmer sich erneut ans Lagerfeuer wagen.

Spekulationen um das Personal gab es schon lange, am Montagmorgen hat RTL die 13 Promis für die Sommer-Ausgabe des Dschungelcamps offiziell bekannt gegeben. Bei "Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden" wird es ein Wiedersehen mit Wiederholungstätern geben.

Zum 20. Jubiläum von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" werden zum ersten Mal Stars und Sternchen im Sommer ins Camp einziehen. Laut "Bild" laufen die Dreharbeiten in Südafrika aktuell bereits, die Ausstrahlung soll jedoch erst Ende August erfolgen. Der Sender will den Sendetermin für RTL und RTL+ aber erst "demnächst" verraten. Fest stehen nun aber immerhin die Teilnehmer.

Das sind die 13 Kandidaten

Die Promis bringen allesamt Dschungelerfahrung mit. So werden sich am Lagerfeuer in Südafrika zusammenfinden: Giulia Siegel (49, Staffel 4, 2009), Sarah Knappik (37, Staffel 5, 2011), Georgina Fleur (34, Staffel 7, 2013), Winfried Glatzeder (79, Staffel 8, 2014), Mola Adebisi (51, Staffel 8, 2014), David Ortega (38, Staffel 10, 2016), Thorsten Legat (55, Staffel 10, 2016), Kader Loth (51, Staffel 11, 2017), Hanka Rackwitz (55, Staffel 11, 2017), Daniela Büchner (46, Staffel 14, 2020), Elena Miras (32, Staffel 14, 2020), Eric Stehfest (34, Staffel 15, 2022) und Gigi Birofio (24, Staffel 16, 2023).

Auch die Moderatorin sind gut bekannt

Da es keine Live-Sendungen sind, soll es einige Regeländerungen geben: So nominieren nicht die Zuschauer, sondern die Camper selbst. Sie haben auch keine Begleitung dabei und müssen nach ihrem Ausscheiden statt ins Luxushotel sofort nach Hause fliegen. Gekämpft wird um den Titel der Legende der Dschungelgeschichte. Bei allen Neuerungen gibt es aber auch Altbewährtes: Moderiert wird "Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden" von Sonja Zietlow (56) und Jan Köppen (41). Und auch Dr. Bob (73) ist in Südafrika dabei.