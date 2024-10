Stars Let’s Dance: Neue Tänzer nach Ausfällen bei Tour dabei

11.10.2024

Die „Let’s Dance“-Tour startet bereits Ende Oktober, doch bis jetzt waren noch nicht alle Tänzer bekannt.

Der Grund: Sowohl Ann-Kathrin Bendixen als auch Mark Keller fallen verletzungsbedingt aus und es musste erst Ersatz gefunden werden. Mark leidet noch immer unter der Verletzung am linken Bein, die er sich schon während der Staffel Anfang des Jahres zugezogen hat. Ann-Kathrin hingegen stürzte im gemeinsamen Vietnam-Urlaub mit Staffel-Gewinner Gabriel Kelly mit ihrem Roller und verletzte sich am Knie. Sie trifft der Ausfall besonders hart.

„Es tut mir in der Seele wirklich weh“, erklärt die Reise-Instagrammerin in einem Video von RTL, in dem sie ihre Absage – mit der die Fans schon gerechnet hatten – noch einmal bestätigte. Sie habe sich darauf gefreut, muss nun aber doch aussitzen.

RTL hat aber mittlerweile für Ersatz gesorgt und kündigte an, das Teilnehmer aus anderen Staffeln stattdessen dabei sein werden. „Wir freuen uns sehr, Sharon Battiste und René Casselly auf der großen Live Tour 2024 begrüßen zu dürfen“, verkündete der Sender auf dem offiziellen Instagram-Profil. Beide Amateur-Tänzer waren 2022 Teil der 15. Staffel und die Ex-„Bachelorette“ und der „Ninja Warrior Germany“-Star freuen sich auf ein Wiedersehen mit der Tanz-Crew. Darüber hinaus wird ‚Bibi Blocksberg‘-Schauspielerin Lina Larissa Strahl (27), die ohnehin schon für die Tour angekündigt war, mehr Shows tanzen als geplant. Die „Let’s Dance“-Tour beginnt am 29. Oktober in Riesa und endet am 26. November in Düsseldorf. Insgesamt wird es 29 Shows geben.