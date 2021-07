Was macht Claudia Obert hier mit Fitness-Granate Paul Unterleitner?

Die Obert Connection

12.07.2021 16:00 Uhr

Claudia Obert startet mit einer neuen Serie durch: Sie will jetzt Influencerin werden und holt sich dafür Tipps von den deutlich jüngeren Profis aus der wundervoll geschönten Tuningwelt bei Instagram und Co.

Ein Roadtrip durch Deutschlands Social-Media-Welt mit Claudia Obert am Steuer: In dem neuen Joyn Format „Die Obert Connection“ lernt die Meme-Queen ab 15. Juli 2021 von den einflussreichsten deutschen Content-Creators im Bereich Fitness, Erotik, Beauty und Co.

Claudia Obert will „Influencerin“ werden

Ihnen folgen insgesamt über fünf Millionen Menschen auf Instagram: Mit der Hilfe von @nicolette.vlogt, @juliabeautx, @paul_unterleitner, @dalia, @hannasecret und @marc_rene_lochmann will die Unternehmerin ihr Insta-Game optimieren.

Für ihre spitzzüngigen Captions wird sie bereits von ihren knapp 142.000 Followern gefeiert, doch Claudia Obert verfolgt ein klares Ziel: „Ich treffe mich mit den Super-Influencern in der Branche. Den besten Content habe nachher ich. Niemand influenct in Zukunft so gut wie ich.“

Na mal sehen, ob sie ihre 140.000 Abonnenten auf Insta noch nennenswert erweitern kann…

Das Obertsche Social-Media-Experiment

Langhantel statt Champagnerflasche, Ringlicht statt Blitzlicht: Claudia Obert taucht in sechs unterschiedliche Bereiche der Social-Media-Welt ein – Food, Fitness, Beauty, Erotik, TikTok und YouTube. Sie erfährt Tipps und Tricks für die einzelnen Spezialgebiete und teilt ihre Erfahrungen aus dem Show- und Modebusiness mit den jungen Social-Media-Stars. Ein Social-Network-Experiment gefüllt wie ein Champagnerglas – mit sprudelnden Weisheiten und einer Prise Selbstironie. Was passiert, wenn Claudia Obert auf ein Cam-Girl trifft, TikTok-Moves lernt und anfängt Gewichte zu stemmen?

Paul Unterleitner residiert in Berliner Bodybuilder-WG

Einer von ihnen ist der Österreicher Paul Unterleitner – Zweitwohnsitz seit kurzem auch in Berlin-Mitte. Der 21-Jährige hat mit 15 mit Bodybuilding angefangen und lässt seine Follower auf Instagram und Youtube regelmässig an seinem Alltag aus der WG mit den Fleischbergen und Rocka-Szenegrößen Johny Münster und Kay Gedan in der Nähe des Checkpoint Charlie teilhaben.

Es gibt ja durchaus Mädels, die auf solche Muskelschränke stehen, mal sehen, ob die Hamburger Boutique-Besitzerin Claudia Obert Pauls Charme mit seinem wundervollen Ösi-Akzent erliegt.

Sendezeiten

Joyn zeigt ab 15. Juli 2021 wöchentlich, immer donnerstags, zwei Folgen des Reality-Formats „Die Obert Connection“. Bei Joyn PLUS+ sind alle Folgen bereits ab Start verfügbar.

Produziert wurden die sechs 20-minütigen Folgen übrigens von Endemol Shine Germany.