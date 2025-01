Stattdessen Talk-Runden Wegen der Bundestagswahl: An diesen Tagen entfällt der „Tatort“

Olaf Scholz (l.) und Friedrich Merz bei einer Gedenkveranstaltung im Juli in Berlin und Cornelia Gröschel und Karin Hanczewski (r.) bei den Dreharbeiten zum letzten Dresden-"Tatort" mit Hanczewski (Ausstrahlung 2025). (ili/spot)

SpotOn News | 09.01.2025, 12:10 Uhr

Die vorgezogene Bundestagswahl hat auch einen Einfluss auf den "Tatort"-Fahrplan der kommenden Wochen. An zwei Tagen entfällt der Sonntagskrimi.

Die vorgezogene Bundestagswahl am 23. Februar 2025, beeinflusst zahlreiche TV-Termine, unter anderem ist auch der Sonntagskrimifahrplan in den kommenden Wochen betroffen. An zwei Sonntagen laufen aus aktuellem Anlass Talk-Runden auf dem ARD-Sendeplatz der beliebten Krimireihen "Tatort" und "Polizeiruf 110".

Zwei Sondersendungen auf dem "Tatort"-Sendeplatz

Am Sonntag, dem 9. Februar zeigen das Erste und das ZDF parallel und live ab 20:15 Uhr die Wahl-Sondersendung "Das TV-Duell: Scholz gegen Merz". Moderiert wird das 90-minütige Aufeinandertreffen des amtierenden Bundeskanzlers Olaf Scholz (66, SPD) und seines aussichtsreichsten Herausforderers Friedrich Merz (69, CDU) in Berlin-Adlershof von Sandra Maischberger (58, ARD) und Maybrit Illner (59, ZDF).

Und auch am Wahlabend selbst wird es keine Krimi-Erstausstrahlung geben, wie die ARD der Nachrichtenagentur spot on news auf Nachfrage bestätigte: "Nach derzeitigem Planungsstand wird am 23. Februar kein Sonntagskrimi ausgestrahlt", heißt es vom Sender. Stattdessen werde es voraussichtlich "eine 'Berliner Runde' an diesem Abend um 20:15 Uhr im Programm geben".

Sonntagabend-Fahrplan der kommenden Wochen

Konkret ist das der sonntägliche Primetime-Fahrplan im Ersten:

12. Januar: "Tatort: Borowski und das hungrige Herz", Kiel – Vorletzter Fall mit Schauspieler Axel Milberg (68) als Kommissar Borowski

19. Januar: "Tatort: Verblendung", Stuttgart

26. Januar: "Tatort: Das Ende der Nacht", Saarbrücken

2. Februar: "Polizeiruf 110: Widerfahrnis", Magdeburg

9. Februar: Sondersendung zur Wahl 2025: "Das Duell – Scholz gegen Merz"

16. Februar: "Tatort: Vier Leben", Berlin

23. Februar: Sondersendung zur Wahl 2025: "Berliner Runde"

Wie geht es danach weiter?

Mit welchem Krimi und welchem Team es am Sonntag, den 2. März regulär weitergeht, ist Stand heute (9. Januar) noch nicht bekannt.