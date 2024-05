Er spielte irren Mörder Wegen „Desperate Housewives“: Roger Bart fürchtete um seine Karriere

SpotOn News | 27.05.2024, 08:52 Uhr

Auf seine Rolle in "Desperate Housewives" blickt Roger Bart mit einem lachenden und einem weinenden Auge zurück. Dank seiner Darstellung eines gefährlichen Apothekers, wurde er weltweit bekannt. Doch er befürchtete damals auch, dass er nie wieder Rollen bekommen werde.

In der Serie "Desperate Housewives" spielte Roger Bart (61) einst einen irren Mörder. Angesichts dieser bei den Zuschauern unbeliebten Figur befürchtete er einen Karriereknick, wie er jetzt in einem Interview verraten hat.

"Es war verrückt", sagte er dem US-Magazin "People". Er habe gedacht, dass er keine Rollen mehr bekommen werde, nachdem er George Williams gespielt hatte. Der Apotheker wurde zum Liebhaber von Marcia Cross' (62) Rolle Bree Van de Kamp, nachdem er ihren Ehemann vergiftet hatte. Laut Bart war sein "liebster und schrecklichster" Moment bei "Desperate Housewives", als sie die Todesszene seiner Figur drehten. "Ich fragte den Regisseur: 'Glauben Sie, dass ich danach jemals wieder arbeiten werde?' Weil mir allein beim Laufen durch den Flughafen klargeworden ist, dass dies wirkungsvoll ist." Er habe so viel Aufmerksamkeit durch die Rolle erhalten, "weil damals alle sonntags um 9:00 Uhr einschalteten, es waren ungefähr 23 Millionen Leute."

Zu Beginn wusste er nicht, welche Rolle er da angenommen hatte

Die Auswirkung der Figur sei ihm zu Beginn gar nicht bewusst gewesen: "Ich hatte so ziemlich keine Ahnung, was es werden würde. Tatsächlich drehte ich meine ersten Szenen mit dem Gedanken, ich sei so etwas wie dieser Apotheker, und dann kam Mark Cherry, der die Show kreiert hat, in unseren kleinen Wohnwagenbereich und sagte: 'Wollen Sie wissen, was wir mit der Figur geplant haben?'. Ich sagte: 'Na ja. Sofern es mir nicht wehtut', und er sagte: 'Na ja, dann wirst du ein soziopathischer Stalker.' Also dachte ich: 'Oh, das wird wirklich lustig."

Seine skandalöse Rolle habe ihn "nicht enttäuscht", und er bemerkte: "Sie hat mich in solch unglaubliche Situationen gebracht." Er werde überall auf der Welt erkannt. "Ich bin an einige verrückte Orte gegangen, aber diese Show wird diejenige sein, bei der jemand, der über die Brücke geht, sagen wird: 'Bist du das?'. Es ist großartig, ein Teil davon gewesen zu sein."

In der Sendung "The View" sei er nach dem Serien-Aus einmal gefragt worden: "Sie sind also tot?' Und ich sagte: 'Das bin ich.' Das war buchstäblich der einzige Grund, warum ich bei 'The View' war. Es war so lustig."

Neuauflage der Serie? "Ich weiß es nicht"

Immer mal wieder wird über eine Neuauflage von "Desperate Housewives" spekuliert. Dazu sagte der Schauspieler: "Ich habe das Gefühl, dass die Damen Lust darauf haben könnten." Er hoffe jedoch, dass eine Fortsetzung niemals "The Men of Desperate Housewives: The Series" heißen werden. "Denn das wäre eine Farce." Er wisse jedoch "wirklich nicht", ob die Serie noch einmal aufgelegt werden.

Roger Bart war von 2005 bis 2012 bei "Desperate Housewives" zu sehen. Die Serie rund um Nachbarinnen der Wisteria Lane wurde von Oktober 2004 bis Mai 2012 von ABC Studios für den US-Sender produziert und umfasste acht Staffeln. Seine Karriere war danach nicht, wie befürchtet, vorbei. Er spielte weiter in vielen Serien mit und ist auch als Musicaldarsteller erfolgreich. Aktuell ist er für seine Rolle in "Zurück in die Zukunft: Das Musical" für die Tony Awards 2024 nominiert, die am 16. Juni in New York City vergeben werden.