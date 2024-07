Film ‚Land of Women‘-Star Eva Longoria: Sie hat sich selbst nie als ’schön‘ betrachtet

Eva Longoria- May2024 -Transcending Borders Gala -Campari Lounge - Cannes Film Film Festival - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.07.2024, 18:00 Uhr

Die Darstellerin verriet, dass sie sich selbst nie als „schön" betrachtet habe.

Anlässlich der Cannes Filmfestspiele sprach Eva Longoria über die Themen Schönheit, neue Beauty-Gadgets und ihre Rolle in der neuen Dramedy-Serie ‚Land of Women‘ (Apple TV+) . Die Schauspielerin verriet dabei, dass sie sich selbst nie als „schön“ betrachtet habe und schwärmte von der TV-Show.

Als Gabrielle Solis in der Fernsehserie ‚Desperate Housewives‘ überzeugte Longoria in acht Staffeln mit ihrem ikonischen Charakter. Die Schauspielerin, die auch Produzentin und Regisseurin ist, besuchte zusammen mit L’Oréal Paris die Filmfestspiele in Cannes. In einem Interview mit teleschau sprach Eva über die Themen Schönheit, Selbstbewusstsein und ihre Apple TV+-Show, die heute (24. Juli) nach sechs Episoden das Finale der ersten Staffel feiert. Über ihre Beziehung zum Thema Schönheit erzählte die Darstellerin: „Ich bin nicht mit einer sonderlich guten Beziehung zum Thema Schönheit aufgewachsen, als junge Frau habe ich zum Beispiel kein Make-up getragen. Und dann bin ich mit Schwestern aufgewachsen, die – naja – viel schöner waren als ich. Ich habe mich nie wirklich als ’schön‘ oder ‚hübsch‘ empfunden. Und so habe ich schon in jungen Jahren andere Fähigkeiten entwickelt. Ich dachte mir: ‚Okay, ich bin nicht die Hübsche, dann werde ich eben die Kluge und die Lustige.'“ Der Star fügte hinzu, dass sie in Sachen Beauty-Gadgets auf Tools wie den Gua-Sha-Stein und das Faceify-Gerät schwört. Auf ihre neue Show angesprochen, schwärmte die Prominente davon, dass sie das Genre der Dramedy liebe. „’Land of Women‘ ist im Stil von ‚Desperate Housewives‘, man merkt also: Ich liebe die Dramedy. Ich mag diese Mischung, bei der es wirklich lustig ist, auch der Fokus auf dem Mysterium und dem Drama liegt“, sagte Longoria.