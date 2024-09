Mit Promis wie Motsi Mabuse „Wer wird Millionär?“: RTL kündigt Jubiläumsshow zum 25. Geburtstag an

Günther Jauch führte im September 1999 erstmals durch "Wer wird Millionär?". (lau/spot)

SpotOn News | 17.09.2024, 15:59 Uhr

"Wer wird Millionär?" wird 25 Jahre alt. Zum besonderen Jubiläum begrüßt Günther Jauch Stars wie Elyas M'Barek oder Motsi Mabuse im Studio. Die Jubiläumsshow steigt im Oktober.

Seit unfassbar anmutenden 25 Jahren führt Moderator Günther Jauch (68) bei RTL durch die Quizshow "Wer wird Millionär?". Zum besonderen Jubiläum hat der Sender nun ein Jubiläumsspecial angekündigt. Am 17. Oktober 2024 um 20:15 Uhr wird Jauch demnach Stars wie Elyas M'Barek (42), Motsi Mabuse (43) oder Tim Mälzer (53) im Studio begrüßen. Das Besondere an der Spezialausgabe: "Günther Jauch hat überhaupt keine Ahnung, was ihn in der XXL-Sendung erwarten wird", verspricht RTL.

Für die Spezialausgabe kündigt der Kölner Sender daneben weitere Überraschungsgäste sowie "eine Reise durch 25 unterhaltsame Jahre 'Wer wird Millionär?'-Geschichte" an. Promis wie "Fack ju Göhte"-Star M'Barek oder "Let's Dance"-Jurorin Mabuse sollen im Jubiläumsspecial als Team für den guten Zweck antreten. Auf dem Streamingdienst RTL+ können Zuschauerinnen und Zuschauer die Show bereits eine Woche vor der Ausstrahlung im TV genießen.

Moderator Günther Jauch führte am 3. September 1999 erstmals durch "Wer wird Millionär?". Das Quiz-Format mauserte sich in der Folge rasch zum Quotenhit, und kommt mittlerweile auf 54 Staffeln, wodurch Jauch zum dienstältesten Host der Welt geworden ist. Mehr als 1.600 Folgen flimmerten laut Angaben von RTL bislang über die Bildschirme. 3.400 Kandidatinnen und Kandidaten sollen über 43.000 Fragen richtig, falsch oder aber gar nicht beantwortet haben.