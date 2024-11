Erstes Kind „White Lotus“-Star Alexandra Daddario: Das Baby ist da

Alexandra Daddario freut sich an Halloween über Nachwuchs. (lau/spot)

SpotOn News | 01.11.2024, 09:05 Uhr

"The White Lotus"-Star Alexandra Daddario ist Mutter geworden. Die US-Schauspielerin teilte auf Instagram ein erstes Bild ihres neugeborenen Nachwuchses. Für Daddario ist es das erste Kind.

Schauspielerin Alexandra Daddario (38) ist Mutter geworden. Mit einem Instagram-Post enthüllte die unter anderem aus der HBO-Serie "The White Lotus" bekannte Darstellerin am 31. Oktober ihr Babyglück. "Ich dachte, das ist eine seltsame Schüssel mit Süßigkeiten", schreibt sie in dem sozialen Netzwerk zu einem Bild ihres in eine Decke gewickelten, neugeborenen Kindes, auf dem einige für Halloween so typische Mini-Süßigkeiten liegen. Geschlecht oder Namen des Babys hat Daddario noch nicht bekannt gegeben.

Video News

Erstes gemeinsames Kind mit Ehemann Andrew Form

Für die Hollywood-Schauspielerin ist es das erste Kind, und das erste gemeinsame mit ihrem Filmproduzenten-Ehemann Andrew Form (55). Ihre Schwangerschaft hatte Daddario im Juli dieses Jahres in der "Vogue" enthüllt. Das Magazin postete damals auch einige süße Babybauch-Bilder auf Instagram. Zuvor hatte Daddario ihre Schwangerschaft sechs Monate lang geheim gehalten.

Die US-Amerikanerin erzählte damals im Interview mit "Vogue", dass sie "überglücklich" sei, schwanger zu sein. Allerdings habe sie diesem Glück anfangs noch nicht getraut, da sie in der Vergangenheit eine Fehlgeburt erlitten hatte: "Es ist lang und kompliziert, ich will nicht zu sehr ins Detail gehen", sagte die 38-Jährige. "Diese Art von Verlust und Trauma ist schwer zu beschreiben, wenn man es nicht selbst durchgemacht hat. Ich beziehe mich damit auf all die Frauen, die solche Dinge auf eine Weise durchgemacht haben, die ich vorher nicht vollständig verstanden habe. Es ist sehr, sehr schmerzhaft."

Ihre Beziehung zu Ehemann Form machte die junge Mutter im Mai 2021 öffentlich. Kennengelernt haben sollen sie sich während der COVID-19-Pandemie bei einem zufälligen Treffen in New York auf der Straße. Im Dezember desselben Jahres gab das Paar seine Verlobung bekannt. Im darauffolgenden Sommer wurde in New Orleans geheiratet. Form hat zwei Kinder aus seiner vorherigen Ehe mit Schauspielerin Jordana Brewster (44).