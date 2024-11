Stars Whoopi Goldberg: Sie scherzt über ihr Comeback an den Broadway

Whoopi Goldberg - July 2024 - Avalon - WhoopFams Launch Party BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.11.2024, 09:00 Uhr

Whoopi Goldberg hat darüber gescherzt, dass sie sich vor ihrem Comeback an den Broadway etwas „eingerostet“ fühle.

Die 69-jährige Schauspielerin hatte ihr Broadway-Debüt vor 40 Jahren gegeben und Whoopi wird jetzt in der Rolle der Miss Hannigan in einer Neuinszenierung von ,Annie‘ auf die Bühne zurückkehren.

In einem Gespräch mit ,PEOPLE‘ witzelte Goldberg: „Ich bin eingerostet, das können Sie mir glauben. Ich werde nicht so eingerostet sein, wenn Sie mich sehen, aber die alten Knochen knacken, wenn ich mich bewege.“ Whoopi sagte, dass sie die Herausforderung liebe, Miss Hannigan zu spielen, wobei sie auch die Erfahrung genossen habe, mit ihren jüngeren Co-Stars zu arbeiten: „Sie sind alle wunderbare Schauspieler. Sie waren so offen und wunderbar zu mir, und es macht mir viel Freude, zu den Proben zu gehen.“ Die Darstellerin genoss es zudem sehr, wieder in einer Theaterumgebung zu sein. Der gefeierte Star fügte hinzu: „Was ich dazu sagen kann und was ich mehr als alles andere liebe, das ist das Gruppengefühl. Der Groove, in dem wir alle zusammenarbeiten, das ist etwas, das ich vermisst habe, wo jeder daran arbeitet, es auf die Reihe zu kriegen, und die Schauspieler anderen Schauspielern helfen.“ Unterdessen hatte Whoopi vor kurzem erzählt, dass sie die TV-Talkshow ,The View‘ verlassen würde, wenn sie „alles Geld der Welt“ verdient hätte.