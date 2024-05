Film Whoopi Goldberg über ihre Rolle in ‚Ezra‘

Whoopi Goldberg - New York Film Festival 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.05.2024, 13:31 Uhr

Der Star erzählte, dass sie ihre Rolle in dem Film annahm, ohne das Drehbuch gelesen zu haben.

Whoopi Goldberg erzählte, dass sie ihre Rolle in ‚Ezra‘ annahm, ohne das Drehbuch gelesen zu haben.

Die 68-jährige Schauspielerin spielt in der neuen Komödie neben Robert De Niro und Rose Byrne mit und jetzt hat Whoopi verraten, dass sie die Chance, bei dem von Tony Goldwyn inszenierten Projekt mitzumachen, sofort ergriff.

In einem Interview gegenüber ‚The View‘ erklärte Goldberg: „Wenn [Tony] sagt, dass er etwas hat, dann ist es mir egal, wie andere darauf reagieren, ich bin mit dabei.“ Whoopi und Tony waren zuvor im Fantasyfilm ‚Ghost‘ aus dem Jahr 1990 zu sehen gewesen, wobei der Hollywoodstar die Erfahrung genoss, erneut mit dem Filmemacher zusammenzuarbeiten. Die Darstellerin habe keine Zweifel daran gehabt, sich dem Projekt anzuschließen. „Die Stimmung des Films war so, als ob ich dabei sein wollte. Normalerweise fragen die Leute mich gar nicht. Wenn also jemand sagt: ‚Hey, willst du mitspielen?‘, dann ist das so, als ob ich schon ja sagen würde!“ Tony erinnerte sich auch daran, dass Whoopi nicht zögerte, bei dem Film sofort mitzumachen. Tony enthüllte: „Ich habe ihr einfach eine E-Mail geschickt. Bobby [Cannavale] und ich haben uns unterhalten, als der Film Gestalt annahm, und wir sagten so etwas wie: ‚Weißt du, wer großartig wäre … Whoopi.‘ Ich habe Whoopi einfach eine E-Mail geschickt, in der stand: ‚Hey, ich drehe diesen Film mit Bobby und Bob De Niro, da gibt es diese Rolle, für die du perfekt wärst. Kann ich dir das Drehbuch schicken?‘ Du hast mir sofort geantwortet und gesagt: ‚Ich bin mit dabei, sag mir einfach, wo ich hinkommen soll.'“