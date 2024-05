Für Überlebende nach sexuellem Übergriff Wichtige Botschaft: Königin Camilla lädt 300 Gäste in den Palast ein

Königin Camilla und ihre 300 Gäste im Buckingham Palast. (eee/spot)

SpotOn News | 02.05.2024, 07:16 Uhr

Viel los im Buckingham Palast: Königin Camilla hat am 1. Mai 300 Gäste zu einem wichtigen Empfang eingeladen. König Charles III. war nicht dabei.

Die britischen Royals gehen derzeit fleißig ihren königlichen Pflichten nach. Ein Termin nach dem anderen wird absolviert, sogar König Charles III. (75) nimmt nun wieder öffentliche Auftritte nach seiner Krebsbehandlung wahr. Königin Camilla (76) hat am 1. Mai zu einem wichtigen Event in den Buckingham Palast eingeladen, um das Sexual Assault Referral Center zu unterstützen, das Überlebenden nach sexuellen Übergriffen zur Seite steht.

Video News

Camilla kam in royalblauem Kleid

Für das Event haben am 1. Mai rund 300 Gäste die heiligen Hallen der Royal Family betreten. Auf Instagram posiert Camilla mit allen für ein Gruppenfoto. Sie trug während des Empfangs ein royalblaues Midikleid mit Kragen, an diesem befestigte sie wieder eine ihrer geliebten Insekten-Broschen. Außerdem trug sie hängende Perlenohrringe, eine dunkle Strumpfhose und schwarze Pumps mit leichtem Absatz.

Camillas Anliegen war es, sich bei den Mitarbeitenden der Organisation für ihre Arbeit zu bedanken. "Jeder von Ihnen hat eine beeindruckende Geschichte zu erzählen: Ob Sie in diesem Land oder im Ausland arbeiten, ob Sie in einer Zufluchtsstätte, einem Center für sexuelle Überriffe, einer Wohltätigkeitsorganisation, im Parlament arbeiten – was am wichtigsten ist, Sie sind Überlebende", sagte Camilla laut "People"-Magazin während ihrer Rede im Palast.

Wichtiges Anliegen für die Königin

Camilla beschäftigt sich bereits seit über zehn Jahren mit Projekten und Initiativen, die Frauen unterstützen, die Gewalt erlebt haben. Bei dem Termin am Mittwoch wurde auch das Projekt "Her Majesty's Wash Bags" neu gestartet, wie auf Instagram erklärt wird. Dabei handelt es sich um ein Waschset, das Überlebenden nach einem Vorfall und einer forensischen Untersuchung im Sexual Assault Referral Centers als kleine Geste des Trostes in einer schwierigen Zeit angeboten wird. Camilla hatte das Projekt bereits 2013 erstmals ins Leben gerufen. In einem Video wird gezeigt, wie die Waschsets produziert und zusammengestellt werden.

Charles' Rückkehr am Dienstag

Bei dem Empfang war auch die ehemalige britische Premierministerin Theresa May (67) anwesend. Camillas Mann Charles war hingegen nicht zu sehen. Der König hatte einen Tag zuvor erstmals wieder einen öffentlichen Auftritt absolviert. Mit Camilla besuchte er eine Chemotherapie-Station, wo er selbst über seine Behandlung und Diagnose sprach. Insgesamt wirkte der Monarch fit und gut gelaunt.