Märchenklassiker wird 50 „Aschenbrödel“-Prinz Pavel Trávníček: So feiert er das Filmjubiläum Pavel Trávníček, berühmt als der Prinz aus „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“, flimmert zur Weihnachtszeit wieder auf vielen deutschen Fernsehern. Der Märchenklassiker wird in diesem Jahr 50 Jahre alt, das Jubiläum feiert der Schauspieler kurz vor Weihnachten in Dresden.