Musik Charli XCX: Lorde hatte die Idee für ihren ‚Girl, so confusing‘-Remix

Bang Showbiz | 18.07.2024, 16:00 Uhr

Charli XCX verriet, dass es Lordes Idee gewesen sei, dass sie auf ihrem ‚Girl, so confusing‘-Remix mitsingt.

Die 31-jährige ‚Boom Clap‘-Künstlerin hatte vor kurzem verkündet, dass der Hit von der 27-jährigen neuseeländischen Popsängerin handelt, und gab zu, dass sie zuvor „neidisch“ auf ihren Erfolg mit ihrer 2013er ‚Royals‘-Debütsingle war.

Die Fans waren überrascht darüber, dass das Duo für ‚Girl, so confusing‘ zusammenarbeitete, das auf Charlis viraler ‚Brat‘-LP zu hören ist. Die Sängerin sprach dabei offen darüber, dass sie oftmals mit dem ‚Green Light‘-Star verglichen worden sei. Lorde sei diejenige gewesen, die vorgeschlagen hatte, auf dem Track mit dabei zu sein, weil sie ihn inspiriert hatte. Charli erzählte in einem Interview gegenüber ‚Billboard‘: „Ich musste ihr erst verraten, dass dieser Song von ihr handelt und sie fragen, ob sie damit einverstanden ist. Ich habe beinahe ein Jahr lang versucht, mich mit ihr zu treffen, und wir hatten immer dieses komische Gefühl, als ob wir [das] machen würden, dann doch nicht. Das sprach für die Geschichte des Songs selbst. Am Ende hat es nicht geklappt.” Die Sängerin fügte hinzu: „Am Tag vor der Veröffentlichung des Albums habe ich ihr eine Sprachnachricht hinterlassen. [Lorde] antwortete sofort und meinte: ‚Oh mein Gott, ich hatte keine Ahnung, dass du so fühlst. Das tut mir so leid.‘ Und dann meinte sie: ‚Weißt du, vielleicht sollte ich bei einer Version des Songs mitmachen.‘ Ich habe sie nicht einmal gefragt. Sie hat es angesprochen. Vieles von dieser Veröffentlichung war geplant, aber manchmal auch nicht. Lordes ‚Girl, so confusing‘-Remix ist ein perfektes Beispiel. Das war nicht geplant. Es hat insgesamt drei Tage lang gedauert.“