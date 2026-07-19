Stars Will Ferrell kündigte seinen Job im Disneyland nach nur einem Tag

Will Ferrell - Los Angeles Premiere Of Netflix's "The Hawk" - Arrivals - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.07.2026, 12:00 Uhr

Will Ferrell hatte eine urkomische Ausrede, als er seinen Job im Disneyland nach nur einem Tag kündigte.

Will Ferrell arbeitete nur einen einzigen Tag im Disneyland, bevor er mit einer urkomischen Begründung kündigte.

Der heute 59-jährige Schauspieler freute sich zunächst riesig über den Job im Freizeitpark. Doch als er erfuhr, dass er viele Jahre lang nicht zu den vermeintlich „coolen“ Aufgaben – etwa als Fahrer der Attraktion ‚Jungle Cruise‘ – eingeteilt werden würde, entschied er sich nach seinem ersten Einführungstag, stattdessen einen anderen Job anzunehmen. Im Podcast ‚Good Hang‘ von Amy Poehler erzählte er: „Ich bekam einen Job im Disneyland, und sogar der Einführungstag wurde bezahlt. Ich dachte, ich würde für einen der richtig spannenden Jobs eingeteilt werden, zum Beispiel als Fahrer der ‚Jungle Cruise‘. Dann stellte sich heraus: Nein, die Leute dort arbeiten acht Jahre, bevor sie so einen Posten bekommen. Stattdessen sollte ich an einem der Kioske am Eingang Eintrittskarten verkaufen. Gleichzeitig hatte ich noch ein anderes Angebot: Ich konnte im Surfshop eines Freundes unten in Newport Beach arbeiten.“

Beide Jobs wurden mit exakt 5,50 US-Dollar pro Stunde bezahlt. Deshalb entschied sich Will für den Surfshop. Allerdings war es ihm zu peinlich, selbst im Disneyland zu kündigen. Also übernahm sein Freund John den Anruf und erfand eine kreative Ausrede dafür, warum Will nicht mehr zur Arbeit erscheinen würde. Ferrell erinnerte sich: „Ich war zu verlegen, selbst im Disneyland anzurufen. Also rief mein Freund John für mich an und sagte: ‚Er wird nach einem Tag kündigen.‘ Sie fragten: ‚In Ordnung, Grund für das Ausscheiden?‘ Und er antwortete: ‚Er hat ein Probetraining bei den Dallas Cowboys.‘ Daraufhin sagten sie nur: ‚Vielen Dank.'“

An anderer Stelle des Podcasts blickten Ferrell und Amy Poehler auf die Dreharbeiten zu ihrem Film ‚The House‘ aus dem Jahr 2017 zurück. Beide waren sich einig, dass die Arbeit daran großen Spaß gemacht habe, obwohl der Film an den Kinokassen floppte. Amy Poehler sagte: „Wir haben zusammen ‚The House‘ gemacht, und es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Es war ein wahr gewordener Traum, mit dir einen Film zu drehen.“ Nachdem sie den Film als „Flop“ bezeichnet hatte, antwortete Ferrell: „Er hat beim Publikum einfach überhaupt keinen Nerv getroffen. Trotzdem behaupte ich bis heute, dass dieser Film wirklich lustig ist.“ Poehler ergänzte lachend: „Meine Kinder erinnern mich oft daran. Sie sagen dann: ‚Mama, der Film hat nur sieben Prozent bei Rotten Tomatoes bekommen.'“