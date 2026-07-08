Stars Matt Damon dachte, seine ‚Zeit mit nackten Oberarmen‘ sei vorbei

Matt Damon - The Odyssey - Universal Pictures BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.07.2026, 14:00 Uhr

Matt Damon dachte, seine 'Zeit mit nackten Oberarmen' sei vorbei.

Matt Damon ließ sich ein Tattoo stechen, weil er glaubte, seine „Zeit mit nackten Oberarmen“ sei vorbei.

Der 55-jährige Schauspieler spielt Odysseus in Christopher Nolans griechischem Epos ‚The Odyssey‘. Während der Regisseur bereits verzweifelte, weil er bei den Nebendarstellern sämtliche Tätowierungen für den historischen Film aufwendig überschminken lassen musste, ging er zunächst davon aus, dass dies bei seinem Hauptdarsteller kein Problem sein würde. Doch dann entdeckte er auf Damons Oberarm ein dezentes Tattoo mit dem Namen seiner Ehefrau Luciana sowie den Namen seiner Töchter Alexia (27), Isabella (20), Gia (17) und Stella (15), die in geschwungener Schreibschrift verewigt sind.

Christopher Nolan erzählte Amy Poehler in deren Podcast ‚Good Hang‘: „Bei seiner ersten Kostümanprobe gab es einen Moment, als wir gerade alle Nebendarsteller eingekleidet hatten, also die Schauspieler, die seine Crew spielen, einige jüngere Darsteller und so weiter. Sie kamen alle herein und hatten Tattoos. Für einen Historienfilm ist das ein Albtraum. Das bedeutet stundenlange Maskenarbeit. Man muss jedes Tattoo abdecken, dann kommt das Kostüm darüber und Regen, Wind oder die Kleidung selbst können die Schminke wieder verwischen.“

Dann erinnerte sich Nolan an den Moment, als Damon sein Hemd auszog: „Matt zieht bei der Anprobe sein Hemd aus und hat ein verdammtes Tattoo. Ich dachte nur: ‚Nicht du auch noch! Wirklich jetzt?'“ Nachdem Matt seine Beweggründe erklärt hatte, zeigte der Regisseur jedoch Verständnis. Nolan erinnerte sich: „Er sagte zu mir: ‚Wenn ich ganz ehrlich bin, dachte ich, meine Zeit mit nackten Oberarmen wäre vorbei.‘ Und ich antwortete: ‚Okay, fair. Die Wahrheit ist: Ich glaube, sie fängt gerade erst an.'“

Deshalb musste Matt während der Dreharbeiten zwar „ein bisschen mehr Zeit in der Maske“ verbringen, doch für Nolan stand außer Frage, dass niemand anderes Odysseus hätte spielen können. Er sagte: „Er befindet sich genau am richtigen Punkt seines Lebens.“ Nolan suchte jemanden mit der „Fähigkeit, das Publikum emotional in das Dilemma einer Figur hineinzuziehen“, und war überzeugt, dass Damon dies in den unterschiedlichsten Rollen immer wieder bewiesen habe. Er erklärte: „Er besitzt diese Offenheit. Er nimmt das Publikum mit auf seine Reise.“

Matt Damon hatte bereits zuvor verraten, dass er sich für ‚The Odyssey‘ bis auf sein Gewicht aus der Highschool-Zeit heruntertrainiert habe. Im Podcast ‚New Heights‘ von Jason und Travis Kelce sagte er Anfang des Jahres: „Ich war in wirklich guter Form. Ich habe viel Gewicht verloren. Chris wollte, dass ich schlank, aber kräftig bin.“