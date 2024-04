Stars Will Smith: Er will Oscar-Skandal hinter sich lassen

Bang Showbiz | 11.04.2024, 08:00 Uhr

Will Smith wird seine berüchtigte Oscar-Ohrfeige vor seinem Hollywood-Comeback „frontal“ angehen.

Der 55-jährige Schauspieler spielt an der Seite von Martin Lawrence in ‚Bad Boys: Ride or Die‘ mit und Will bereitet sich auf eine große PR-Kampagne vor der Veröffentlichung des Films vor.

Ein Insider verriet der Zeitung ‚The Sun‘: „Dieser Film ist Wills großes Comeback und sein Team setzt alles daran, ihn da rauszubringen.“ ‚Bad Boys: Ride or Die‘ ist Wills erstes großes Filmprojekt, seit er Chris Rock bei den Oscars 2022 geohrfeigt hat. Und der Hollywood-Veteran will den „Elefanten im Raum“ während der Werbekampagne für den Film ansprechen. Der Insider erklärte weiter: „Er wird sich mit der Ohrfeige auseinandersetzen und wie er sich seitdem verändert hat. Es ist wahrscheinlich, dass er auch über seine Ehe mit Jada sprechen wird, nachdem sie sich vor mehr als sechs Jahren heimlich getrennt haben. Die Ohrfeige ist immer noch ein bisschen wie ein Elefant im Raum und Will wird sie direkt angehen. Er ist für eine Reihe großer US-TV-Shows gebucht und wird ein offenes Buch sein. Will hat viel an sich selbst gearbeitet. Er hat auch eine riesige Fangemeinde, die ihn wieder mitten im Geschehen haben will.“

Will hatte sich zuvor bei Chris (59) für sein Verhalten bei den Oscars entschuldigt. Der Schauspieler versprach auch, dass er seinen Fehler wiedergutmachen werde. Er sagte in einer Erklärung: „Ich weiß, dass es verwirrend war. Ich weiß, es war schockierend. Aber ich verspreche euch, dass ich zutiefst hingebungsvoll und engagiert bin, Licht, Liebe und Freude in die Welt zu bringen. Und wenn du durchhältst, verspreche ich dir, dass wir wieder Freunde sein können.“