Stars Will Yeliz Koc noch mehr Kinder? Sie spricht offen über Babyplanung und Beziehungsstatus

Yeliz Koc - 2019 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.04.2026, 14:30 Uhr

Yeliz Koc zeigt sich so ehrlich wie selten und spricht zwischen Alltag und Social Media offen über ihre Familienpläne.

Die Influencerin nimmt ihre Fans regelmäßig mit in ihr Leben als Mutter und spart dabei auch sensible Themen nicht aus. Jetzt hat sie erneut Klartext gesprochen – dieses Mal über mögliche weitere Kinder und die große Frage nach der Liebe.

In einer aktuellen Instagram-Fragerunde beantwortete Yeliz Koc ganz offen die Frage nach weiterem Nachwuchs. Allerdings ist sie bei dem Thema zwiegespalten: „Bin immer hin- und hergerissen. Aktuell bin ich doch schon sehr zufrieden, also Stand jetzt bleibt es bei Snow.“ Tochter Snow Elaine, die sie mit ihrem Ex-Partner Jimi Blue Ochsenknecht hat, steht für sie im Mittelpunkt.

Trotzdem denkt sie weiter. Eine zweite Schwangerschaft ist für sie jedoch nicht unbedingt der erste Gedanke. Stattdessen überrascht sie mit einer klaren Alternative: Eine Adoption könne sie sich eher vorstellen. Grund dafür seien ihre eigenen Erfahrungen und Ängste rund um eine erneute Schwangerschaft: „Bevor ich eine Schwangerschaft in Betracht ziehe, würde ich eher eine Adoption in Betracht ziehen, weil die Schwangerschaftskrankheit mir schon sehr Angst macht.“ Wie es weitergeht, will sie bewusst offenlassen und sich selbst Zeit geben: Die nächsten zwei bis drei Jahre sollen zeigen, wohin ihr Weg führt.

Auch in Sachen Beziehung schafft Yeliz Klarheit. „Aktuell bin ich sehr glücklich Single“, stellte sie ebenfalls auf Instagram klar. Nach der Trennung von Reality-TV-Kollege Jannik Kontalis, von dem sie sich nach einer gemeinsamen Reise nach Paris getrennt hatte, ist sie weiterhin allein und offenbar zufrieden damit. Doch ganz ausgeschlossen ist eine neue Liebe nicht. „Da muss schon der eine kommen, dass ich meine Meinung ändere“, betonte sie.

Jannik Kontalis äußerte sich erst vor wenigen Tagen zu dem neuen Drama, das sich zwischen Yeliz und Jimi abspielt, die aktuell erneut einen medienwirksamen Streit austragen. Unter anderem kam ein altes Thema aus der Zeit der Beziehung von Yeliz und Jannik auf den Tisch. In seiner eigenen Instagram-Story verriet Jannik, der oft nicht begeistert von der engen Beziehung von Yeliz und Jimi war: „[Jimi] wollte mir aufs Maul hauen. Für das Dämlichste, was ich je gehört habe: Weil ich es nicht normal fand, dass, wenn ich eine Woche weg bin, der Ex von meiner Freundin halt dann da ist mit ihr und auf der Couch schläft und so.“