Stars Anzeige seiner Ex: Jimi Blue Ochsenknecht hat erneut Ärger

Jimi Blue Ochsenknecht at Kinder Tag Berlin Sept 2019 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.03.2026, 14:00 Uhr

Jimi Blue Ochsenknecht hat durch eine Anzeige seiner Ex erneut Ärger.

Erneut sorgt Jimi Blue Ochsenknecht für negative Schlagzeilen und diesmal steht sogar ein möglicher Betrugsvorwurf im Raum.

Die Ex-Verlobte des einstigen Kinderstars, Laura-Marie Geissler, hat Anzeige gegen ihn erstattet. Nach Informationen der ‚Bild‘-Zeitung, über die auch ‚Bunte‘ berichtet, liegt bei der Staatsanwaltschaft München I eine Anzeige wegen Betrugsverdachts vor. Hintergrund ist ein privates Darlehen: Geissler soll ihrem damaligen Partner im Juli 2023 insgesamt 20.000 Euro geliehen haben. Zurückgezahlt wurden laut Bericht jedoch lediglich rund 8.000 Euro. Somit stehen noch 12.000 Euro offen.

Die Staatsanwaltschaft äußerte sich bislang nicht konkret zu dem Verfahren. Klar ist jedoch: Die einstige Beziehung des Paares, die knapp drei Jahre dauerte und 2024 endete, beschäftigt nun die Justiz. Wie schwer die Vorwürfe wiegen, ist derzeit offen. Ein von ‚Bild‘ zitierter Strafverteidiger ordnet den Fall eher zurückhaltend ein. Für einen strafrechtlich relevanten Betrug müsse nachweisbar sein, dass Ochsenknecht bereits beim Leihen des Geldes keine Rückzahlung beabsichtigte. Dafür gebe es bislang allerdings keine eindeutigen Hinweise. Sein Fazit: „Maximal ein Fall für den Zivilrichter.“

Für Ochsenknecht kommt der neue Ärger zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. In der Vergangenheit hatte der Schauspieler bereits mehrfach mit finanziellen Problemen Schlagzeilen gemacht. So sorgte unter anderem eine offene Hotelrechnung in Österreich für Aufsehen, die letztlich zu einer Festnahme und einer Zahlung von insgesamt 18.000 Euro führte. Zudem wurde erst 2026 ein Strafbefehl wegen nicht beglichener Restaurantrechnungen rechtskräftig. Weder Ochsenknecht noch Geissler haben sich bisher öffentlich zu den aktuellen Vorwürfen geäußert. Sicher ist jedoch: Eine schnelle Klärung ist derzeit nicht in Sicht – und der Konflikt, der einst privat begann, dürfte nun vor Gericht weitergehen.