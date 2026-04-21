Stars Jimi Blue Ochsenknecht: Frisch verliebt?

Jimi Blue Ochsenknecht at Kinder Tag Berlin Sept 2019 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.04.2026, 14:00 Uhr

Im Liebesleben von Jimi Blue Ochsenknecht gibt es offenbar wieder Neuigkeiten: Der Schauspieler soll frisch verliebt sein.

Medienberichten zufolge handelt es sich bei seiner neuen Partnerin um Diana, die bereits 2012 als 17-Jährige bei Germany’s Next Topmodel teilnahm, die Sendung jedoch aus familiären Gründen freiwillig verließ.

Nach ihrem TV-Auftritt entwickelte sich ihr Leben fernab der Öffentlichkeit weiter. Später soll sie den Unternehmer Andreas Baidas geheiratet haben, der in der Schweiz eine Beauty-Firma führte. Auch Diana selbst war dort zwischen 2021 und 2024 als Geschäftsführerin tätig. Inzwischen tritt sie unter dem Namen Diana Emmer auf und soll Mutter von zwei Kindern sein.

Offiziell bestätigt ist die Beziehung mit Jimi Blue Ochsenknecht bislang nicht. Beide halten ihr Privatleben aktuell weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus und äußerten sich nicht zu den Gerüchten.

Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgte jedoch seine Ex-Partnerin Yeliz Koc. Sie machte die angebliche Beziehung öffentlich und übte gleichzeitig deutliche Kritik: Seit er wohl wieder vergeben sei, würden Absprachen nicht eingehalten und Termine kurzfristig geändert. Besonders im Hinblick auf die gemeinsame Tochter Snow sei die Situation für sie belastend, da es ihrer Aussage nach an Verlässlichkeit fehle.