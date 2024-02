"Wissen Wohlwollen zu schätzen" William bedankt sich für Anteilnahme und trifft Mega-Star Tom Cruise

Prinz William (r.) und Tom Cruise bei einem Galadinner der London's Air Ambulance Charity. (wue/spot)

SpotOn News | 07.02.2024, 21:58 Uhr

Stellvertretend für die britische Königsfamilie hat sich Prinz William für das Wohlwollen nach Bekanntwerden der Krebserkrankung von König Charles III. bedankt. Außerdem traf er bei einem Galadinner am Mittwoch auf Mega-Star Tom Cruise.

Prinz William (41) ist nach mehrwöchiger Pause zurück in der Öffentlichkeit – und das mit einem Knall. Zum einen bedankte sich der britische Thronfolger für die rege Anteilnahme nach der Krebsdiagnose von König Charles III. (75). Zum anderen traf er im Rahmen eines Events am 7. Februar auf Hollywood-Superstar Tom Cruise (61).

Am Montag hatte der Palast mitgeteilt, dass bei Charles im Rahmen von Tests nach einem Prostata-Eingriff "eine Form von Krebs" diagnostiziert worden war. Am heutigen Mittwoch hat William erstmals nach der schlimmen Nachricht wieder öffentliche Termine wahrgenommen. Zunächst verlieh er auf Schloss Windsor mehr als 50 Ehrungen, bevor am Abend für den Thronfolger ein Galadinner der London's Air Ambulance Charity auf dem Programm stand.

William ist seit März 2020 Schirmherr der Organisation. Bei seinem Eintreffen wurde der Prinz auch nach seinem Vater gefragt, wie Rebecca English, Royal-Expertin der "Daily Mail", in Clips auf Twitter zeigt. William antwortete offenbar im Namen aller Angehörigen: "Wir wissen das Wohlwollen aller wirklich zu schätzen. Danke sehr."

Prince William asked about his father he said: ‘we really appreciate everyone’s kindness’ pic.twitter.com/ibQFmlwDqv — Rebecca English (@RE_DailyMail) February 7, 2024

Auch Tom Cruise ist ein Unterstützer

Vor Ort kam es daraufhin zu einem Treffen des Prinzen mit echtem Hollywood-Adel. Weitere Clips zeigen den Royal unter anderem im Gespräch mit Tom Cruise. Trotz aller Widrigkeiten der letzten Wochen macht William einen nach außen hin sehr aufgeräumten Eindruck – wie auch schon bei den vorangegangenen Ehrungen.

Prince William meets another @LDNairamb supporter, none other than Tom Cruise! pic.twitter.com/4ObZcTEVdD — Rebecca English (@RE_DailyMail) February 7, 2024

Für William ist es derzeit aber alles andere als eine sorgenfreie Zeit. Es wird erwartet, dass der älteste Sohn von Charles viele der öffentlichen Aufgaben seines Vaters übernimmt. Der König, der sich bereits in Behandlung befindet, soll sich derzeit an der Seite von Königin Camilla (76) auf dem Landsitz in Sandringham erholen. Auf Empfehlung der Ärzte soll der Monarch während seiner Behandlung keine öffentlichen Termine wahrnehmen, er werde sich aber um Staatsangelegenheiten im Hintergrund kümmern, hieß es von Seiten des Palastes.

Auch Prinzessin Kate (42), Williams Ehefrau, kann derzeit nicht aushelfen. Nach einer Operation am Bauch wird sie wohl noch bis Ostern ausfallen. William hatte sich zuletzt für wenige Wochen eine Auszeit genommen, um sich um Kate und die gemeinsamen Kinder Prinz George (10), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5) zu kümmern.