Ministerpräsident von Baden-Württemberg Winfried Kretschmann: Ehefrau Gerlinde muss nach Sturz operiert werden

Winfried Kretschmann steht seiner Frau Gerlinde nach ihrem Sturz bei. (dr/spot)

SpotOn News | 07.01.2025, 16:53 Uhr

Sorge um die Ehefrau von Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann: Gerlinde Kretschmann ist auf einer Treppe gestürzt und hat sich die Schulter gebrochen. Sie wird noch am Dienstag operiert. Ihr Mann weicht nicht von ihrer Seite und sagt dafür Termine ab.

Schock für Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (76): Seine Ehefrau Gerlinde (78) liegt nach einem Sturz im Krankenhaus. Wie der Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz (45) dem "Südkurier" bestätigte, ist Gerlinde Kretschmann auf einer Treppe gestürzt und hat sich dabei die Schulter gebrochen. Noch heute, am Dienstag, soll sie operiert werden.

Ministerpräsident Kretschmann weicht seiner Frau in dieser schweren Stunde dem Bericht zufolge nicht von der Seite. Für sie sagte er die Teilnahme an einem Termin in Konstanz am Bodensee ab: Geplant war eigentlich, dass sich der Grünen-Politiker am Abend im Konzil gemeinsam mit Schwarz und dem Rest der Landtagsfraktion an einem Bürgerdialog beteiligt. Doch nun geht die Familie vor.

Goldene Hochzeit steht bevor

Der Unfall von Gerlinde Kretschmann trifft das Paar in einem besonderen Jahr: 2025 wollen die beiden ihre Goldene Hochzeit feiern, 50 gemeinsame Ehejahre. Kennengelernt hatten sie sich bereits 1973 bei einem Spanischkurs an der Universität Hohenheim. Nur zwei Jahre später läuteten schon die Hochzeitsglocken.

Aus der Verbindung gingen drei Kinder hervor, inzwischen sind die Kretschmanns auch mehrfache Großeltern. Gemeinsam leben sie im beschaulichen Sigmaringer Ortsteil Laiz. In der Nähe, in Bingen, arbeitete Gerlinde Kretschmann bis zu ihrer Pensionierung als Grundschullehrerin und engagierte sich für die Grünen in der Lokalpolitik.

Brustkrebs 2021 besiegt

Für das Ehepaar ist es nicht der erste gesundheitliche Rückschlag. Erst im Frühjahr 2021, kurz vor der Landtagswahl, gab Winfried Kretschmann bekannt, dass seine Frau an Brustkrebs erkrankt sei. Auch damals sagte er im Wahlkampf Termine ab, um für sie da sein zu können.

Doch Gerlinde Kretschmann kämpfte sich durch. Im September 2021 verkündete sie glücklich, den Krebs besiegt zu haben. Danach nahm sie ihr Engagement in zahlreichen Ehrenämtern wieder auf, veranstaltet unter anderem Wandertouren mit dem Schwäbischen Albverein.