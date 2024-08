Stars Winona Ryder: Überrascht vom ‚Stranger Things‘-Erfolg

Winona Ryder - May 2022 Stranger Things season 4 premiere - Netflix Brooklyn - NYC - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.08.2024, 10:45 Uhr

Die Schauspielerin gesteht, dass sie nicht mit der Langlebigkeit der Serie gerechnet hätte.

Winona Ryder hätte „nie“ erwartet, dass ‚Stranger Things‘ ein solcher Erfolg werden würde.

Die 52-jährige Schauspielerin spielt die Rolle der Joyce Byers in der Netflix-Hitserie seit deren Beginn im Jahr 2016 und kann nicht glauben, dass seitdem fast ein Jahrzehnt vergangen ist. Mittlerweile nähern sich die Serienstars dem Ende der Dreharbeiten zur letzten Staffel.

Im Gespräch mit ‚E! News‘ enthüllt sie: „Wir filmen immer noch, es geht noch bis zum Ende des Jahres weiter. Es wird bittersüß sein. Es ist das zehnte Jahr der Serie, was verrückt ist. Ich hätte mir nie vorstellen können, dass es so sein würde, wisst ihr, es ist ein bisschen wie ‚Beetlejuice‘. Ich glaube, keiner von uns hat damit gerechnet, dass die Serie so wird, wie sie geworden ist.“

Die ‚Edward mit den Scherenhänden‘-Darstellerin, die in den frühen 1990er Jahren mit Auftritten in einer Reihe von Kultfilmen wie ‚Heathers‘ und ‚Beetlejuice‘ zum Teenie-Idol wurde, erklärte kürzlich, dass es für sie eine große Entscheidung gewesen sei, überhaupt in die Serie einzusteigen. Gegenüber ‚Harper’s Bazaar‘ verriet sie: „Es ist das erste Mal für mich, dass ich eine Figur über einen so langen Zeitraum spiele. Es war riesig, nur für eine Folge Ja zu sagen… sie gaben mir nur die Pilotfolge. Zu dem Zeitpunkt wusste ich nicht, was Streaming ist. In dieser Hinsicht war es erschreckend.“