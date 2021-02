Wirbel um Doku: Britney Spears bricht ihr Schweigen

10.02.2021 09:35 Uhr

US-Sängerin Britney Spears hat sich erstmals persönlich und öffentlich zur "New York Times"-Doku "Framing Britney Spears" zu Wort gemeldet.

Nach dem großen Wirbel, den die „New York Times“-Doku „Framing Britney Spears“ ausgelöst hat, meldet sich nun die US-Sängerin Britney Spears (39, „Glory“) erstmals persönlich zu Wort. „Jeder Mensch hat seine Geschichte und seine Sichtweise auf die Geschichten anderer Menschen !!!! Wir alle haben so viele verschiedene schöne Leben !!!, schrieb sie auf Twitter. „Denkt daran: Egal, was wir glauben, über das Leben einer Person zu wissen, es ist nichts im Vergleich zu der Person, die wirklich hinter der Kamera lebt !!!!“, fuhr sie fort.

Each person has their story and their take on other people’s stories !!!! We all have so many different bright beautiful lives ????!!! Remember, no matter what we think we know about a person's life it is nothing compared to the actual person living behind the lens ?? !!!!

— Britney Spears (@britneyspears) February 9, 2021