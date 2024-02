Im Rahmen des Mega-Events Wo steckt Usher? Kurzfilm vor der Super-Bowl-Halbzeitshow

Usher wird in der Halbzeitshow des diesjährigen Super Bowls auftreten. (wue/spot)

SpotOn News | 08.02.2024, 17:33 Uhr

Kurz vor dem Super Bowl und dem Auftritt von Usher bei der berühmten Halbzeitshow ist ein Kurzfilm mit mehreren Stars erschienen. Dabei sind unter anderem Wesley Snipes, Taraji P. Henson, Ludacris und natürlich auch der Sänger selbst.

Während die Vorfreude der weltweiten Sportfans auf den in Kürze stattfindenden Super Bowl steigt, versuchen Apple Music und Usher (45) den Hype um die sicherlich wieder einmal spektakuläre Halbzeitshow des Mega-Events anzukurbeln. Jetzt ist ein Kurzfilm erschienen, in dem sich mehrere Stars auf die Suche nach dem Sänger machen.

Beim Spiel der Kansas City Chiefs gegen die San Francisco 49ers wird der Sänger in der Halbzeit die anwesenden Besucherinnen und Besucher sowie Millionen Menschen an den TV-Bildschirmen unterhalten. Das American-Football-Match wird in diesem Jahr im Allegiant Stadium in Paradise, einem Vorort von Las Vegas, ausgetragen – in direkter Nähe zum berüchtigten Las Vegas Strip.

Der jetzt von Apple Music veröffentlichte Kurzfilm "Where's Usher?" (dt. "Wo ist Usher?") erzählt die Geschichte eines angeblichen Verschwindens des Sängers nach einer wilden Party und kurz vor seinem Super-Bowl-Auftritt. Zu sehen in dem etwas mehr als siebenminütigen Clip sind neben Usher selbst unter anderem Stars wie Taraji P. Henson (53), Ludacris (46), Lil Jon (53), Wesley Snipes (61), der Zauberkünstler Criss Angel (56), Mitglieder der Blue Man Group und Apple-Chef Tim Cook (63).

Video News

Super Bowl 2024: Wann und wo einschalten?

Dass Usher bei dem jährlichen Großevent die Halbzeitshow spielen wird, wurde erstmals im letzten September bekannt. Der Kick-off findet in der Nacht auf den 12. Februar gegen 00:30 Uhr deutscher Zeit statt. Im TV ist das Ganze live bei RTL zu sehen, im Stream unter anderem via RTL+ und DAZN.