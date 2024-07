Geheimtraining? Feiert Céline Dion bald ihr Comeback in Las Vegas?

Céline Dion: Kann sie bald wieder vor ihren Fans singen? (hub/spot)

SpotOn News | 05.07.2024, 06:42 Uhr

Gerüchte über ein Comeback von Céline Dion: Kann die am Stiff-Person-Syndrom erkrankte Sängerin bald wieder in Las Vegas auftreten?

Neue Gerüchte um die am Stiff-Person-Syndrom (SPS) erkrankte Sängerin Céline Dion (56): Die "US Sun" spekuliert, dass die Künstlerin vor einem Live-Musik-Comeback in Las Vegas stehen könnte. Die 56-Jährige probt dem Bericht zufolge angeblich heimlich für eine begrenzte Anzahl von 70-Minuten-Shows, mit denen sie im Herbst nach vier Jahren Bühnenabstinenz zurückkehren soll. Sollten ihre gesundheitlichen Probleme das Comeback verhindern, könnte dies demnach auf nächstes Jahr verschoben werden.

Seit der Diagnose SPS, eine seltene neurologische Erkrankung, im Jahr 2022 hatte sich Céline Dion zwischenzeitlich weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Nach einem Überraschungsauftritt im Februar bei den Grammy Awards 2024 meldete sich die Sängerin im Juni dann zurück, um ihre Amazon-Dokumentation "I Am: Celine Dion" vorzustellen.

In ihrer Doku gibt Céline Dion erschütternde Einblicke

Der Film will einen "unverfälschten und ehrlichen Blick hinter die Kulissen des Kampfes des legendären Superstars mit einer lebensverändernden Krankheit" geben. Der bedrückendste Moment findet gegen Ende der Doku statt – in voller Länge wird ein schwerer Krampfanfall der 56-Jährigen gezeigt.

"Während dieser Abwesenheit [von der Bühne] beschloss ich, diesen Teil meines Lebens zu dokumentieren und zu versuchen, das Bewusstsein für diese wenig bekannte Krankheit zu schärfen, um anderen, die diese Diagnose teilen, zu helfen", sagte Dion im Vorfeld über ihre Doku.

Dass Céline Dion hofft, wieder auftreten zu können, hatte sie auch selbst schon verkündet. Im Frühjahr hatte die fünffache Grammy-Gewinnerin in den sozialen Medien erklärt, sie wolle "eines Tages wieder auf der Bühne" stehen "und ein so normales Leben wie möglich" führen. "Es ist nicht schwer, eine Show zu machen. Es ist schwer, eine abzusagen", hatte sie in einem Trailer zu ihrer Doku gesagt. "Wenn ich nicht laufen kann, werde ich kriechen. Aber ich werde nicht aufhören!"